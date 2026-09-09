Bắt giữ nhóm đối tượng đánh người, cướp điện thoại tại Chư Prông

(GLO)- Công an xã Chư Prông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ nhóm đối tượng đánh người để cướp điện thoại.

Ngày 7-9, ông Đ.V.C (SN 1965, trú tại thôn 1, xã Chư Prông) đã đến Công an xã trình báo về việc bị nhóm 6 đối tượng cướp 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy vào tối 6-9 tại khu vực bờ đập thuộc thôn 2, xã Chư Prông.

6 đối tượng cướp điện thoại tại Chư Prông đã bị bắt giữ. Ảnh: Quang Dũng

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an xã Chư Prông đã chỉ đạo Tổ Phòng chống tội phạm phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) nhanh chóng điều tra, truy xét các đối tượng và trích xuất camera an ninh quanh khu vực địa điểm xảy ra vụ cướp.

Ngay trong chiều 7-9, lực lượng Công an đã bắt giữ 6 đối tượng gồm: Hà Mạnh Dũng (SN 2011), Đinh Thu Thủy (SN 2010, cùng trú tại xã Ia Boòng), H.T.T.T (SN 2012), Nguyễn Văn Lượng (SN 1997), Siu Khen (SN 2008), Rơ Mah Nọc (SN 2001, cùng trú tại xã Chư Prông).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 6-9, sau khi đã nhậu chung với nhau tại nhà người quen, các đối tượng rủ nhau xuống khu vực bờ đập thuộc thôn 2 (xã Chư Prông) để nhậu tiếp.

Cả nhóm đi trên 2 máy đến trước quán tại thôn 1 thì gặp ông C. đang uống nước tại đây. Lúc này, Dũng nảy sinh ý định cướp tài sản của ông C. nên nói với cả nhóm sẽ nhờ ông C. chở giúp 2 người con gái trong nhóm là Thủy và H.T.T.T về nhà. Khi ra khu vực bờ đập sẽ chặn xe để cướp tài sản. Cả nhóm đều đồng ý tham gia.

Sau đó, ông C. điều khiển xe máy chở Thủy và H.T.T.T đi trước, các đối tượng còn lại đi sau xuống đường bờ đập. Khi ông C. dừng xe, Dũng lao vào đánh nạn nhân rồi cướp chiếc điện thoại Samsung Galaxy.

Sau khi cướp tài sản, cả nhóm kéo nhau về nhà của Ngọc để nhậu. Chiếc điện thoại Dũng giữ lại để sử dụng.

Chiếc điện thoại đã được thu giữ để trả lại cho ông C. Ảnh: Quang Dũng

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự các đối tượng Dũng, Thủy, Lượng, Khen, Ngọc để điều tra về hành vi cướp tài sản và thu hồi chiếc điện thoại trả lại cho người bị hại.