Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Bắt giữ nhóm đối tượng đánh người, cướp điện thoại tại Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Công an xã Chư Prông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ nhóm đối tượng đánh người để cướp điện thoại.

Ngày 7-9, ông Đ.V.C (SN 1965, trú tại thôn 1, xã Chư Prông) đã đến Công an xã trình báo về việc bị nhóm 6 đối tượng cướp 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy vào tối 6-9 tại khu vực bờ đập thuộc thôn 2, xã Chư Prông.

bat-nhom-cuop-nhi-danh-nguoi-lay-dien-thoai-o-chu-prong.jpg
6 đối tượng cướp điện thoại tại Chư Prông đã bị bắt giữ. Ảnh: Quang Dũng

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an xã Chư Prông đã chỉ đạo Tổ Phòng chống tội phạm phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) nhanh chóng điều tra, truy xét các đối tượng và trích xuất camera an ninh quanh khu vực địa điểm xảy ra vụ cướp.

Ngay trong chiều 7-9, lực lượng Công an đã bắt giữ 6 đối tượng gồm: Hà Mạnh Dũng (SN 2011), Đinh Thu Thủy (SN 2010, cùng trú tại xã Ia Boòng), H.T.T.T (SN 2012), Nguyễn Văn Lượng (SN 1997), Siu Khen (SN 2008), Rơ Mah Nọc (SN 2001, cùng trú tại xã Chư Prông).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 6-9, sau khi đã nhậu chung với nhau tại nhà người quen, các đối tượng rủ nhau xuống khu vực bờ đập thuộc thôn 2 (xã Chư Prông) để nhậu tiếp.

Cả nhóm đi trên 2 máy đến trước quán tại thôn 1 thì gặp ông C. đang uống nước tại đây. Lúc này, Dũng nảy sinh ý định cướp tài sản của ông C. nên nói với cả nhóm sẽ nhờ ông C. chở giúp 2 người con gái trong nhóm là Thủy và H.T.T.T về nhà. Khi ra khu vực bờ đập sẽ chặn xe để cướp tài sản. Cả nhóm đều đồng ý tham gia.

Sau đó, ông C. điều khiển xe máy chở Thủy và H.T.T.T đi trước, các đối tượng còn lại đi sau xuống đường bờ đập. Khi ông C. dừng xe, Dũng lao vào đánh nạn nhân rồi cướp chiếc điện thoại Samsung Galaxy.

Sau khi cướp tài sản, cả nhóm kéo nhau về nhà của Ngọc để nhậu. Chiếc điện thoại Dũng giữ lại để sử dụng.

chiec-dien-thoai-da-duoc-thu-giu-de-tra-lai-cho-ong-c-anh-quang-dung.jpg
Chiếc điện thoại đã được thu giữ để trả lại cho ông C. Ảnh: Quang Dũng

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự các đối tượng Dũng, Thủy, Lượng, Khen, Ngọc để điều tra về hành vi cướp tài sản và thu hồi chiếc điện thoại trả lại cho người bị hại.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cải cách hành chính

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

Tin tức

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Tin tức

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Tin tức

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Tin tức

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Tin tức

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin tức

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null