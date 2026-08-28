Thanh niên bịa chuyện bị cướp để che giấu việc tiêu hết 71 triệu đồng

(GLO)- Công an phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với L.T.H. (SN 2004, trú phường An Nhơn Nam) về hành vi cố ý báo thông tin giả về việc bị 4 đối tượng chặn đường cướp số tiền 71 triệu đồng.

L.T.H. tại cơ quan Công an. Ảnh: A.T

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 26-8, H. đến Công an phường An Nhơn Nam trình báo sự việc có nội dung: Khoảng 19 giờ ngày 25-8, H. bị 4 đối tượng chặn đường, khống chế cướp số tiền 71 triệu đồng tại khu vực tổ dân phố Trung Ái (phường An Nhơn Nam).

Ngay khi tiếp nhận trình báo, Công an phường khẩn trương xác minh và nhận thấy nội dung trình bày của H. có nhiều mâu thuẫn và các điểm đáng ngờ. Trong quá trình làm việc, H. thừa nhận không hề có vụ cướp nào, tất cả chỉ là do H. bịa ra.

L.T.H. khai nhận: Vợ chồng dành dụm được số tiền 71 triệu đồng. Tuy nhiên vừa qua, H. đã tiêu xài hết số tiền nói trên. Lo sợ bị gia đình phát hiện, H. nghĩ ra kịch bản bị 4 đối tượng chặn đường cướp tài sản và trình báo cơ quan Công an, với mục đích che giấu bản chất sự việc.

Với hành vi trên, H. bị xử phạt vi phạm hành chính với mức từ 3 - 4 triệu đồng, do cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại điểm c khoản 3, Điều 8 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ.