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Khởi tố 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Ia Phí

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố 2 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng.

Trước đó, Công an xã Ia Phí đã thực hiện tổng rà soát các đối tượng có liên quan đến ma túy trên địa bàn và phát hiện Đoàn Bắc Nam (SN 2000) và C.V.T. (SN 2006, cùng trú ở thôn 3, xã Ia Phí) có biểu hiện khả nghi.

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Nam (trái) và Chiều đã bị khởi tố. Ảnh: Văn Thái

Ngày 31-8, Công an xã Ia Phí tiến hành kiểm danh kiểm diện và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với 2 đối tượng trên và phát hiện cả 2 đều dương tính với ma túy đá.

Qua đấu tranh, Nam và T. khai nhận đã sử dụng ma túy đá vào buổi tối 2 ngày trước đó ở nhà riêng của Nam. Cùng sử dụng với 2 đối tượng còn có Hà Văn Chiều (SN 1996) ở cùng thôn 3.

Được Công an xã Ia Phí vận động, đối tượng Chiều đã đến đầu thú. Hà Văn Chiều khai nhận đã mua ma túy của một đối tượng chưa xác định lai lịch rồi mang đến nhà của Nam để cả 3 cùng sử dụng.

Qua những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, tạm giam Nam và Chiều về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự.

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