Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Công an làm việc với admin nhóm 'Những người ghét bố mẹ'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Làm việc với an ninh mạng, admin nhóm 'những người ghét bố mẹ' cho biết thời điểm còn là học sinh, do có những bất đồng, giận dỗi và không đồng ý với quan điểm của bố, mẹ và các thành viên trong gia đình nên đã lập nhóm, song không vì mục đích xấu.

Ngày 7.10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (P05) Công an tỉnh Hưng Yên vừa làm việc với chị L.T.C (21 tuổi, trú Hưng Yên) để làm rõ việc sử dụng tài khoản Facebook cá nhân lập nhóm Facebook có tên “Nhóm những người ghét bố mẹ” có gần 1.000 thành viên tham gia.

Tại buổi làm việc, chị L.T.C cho biết thời điểm còn là học sinh, do có những bất đồng, giận dỗi và không đồng ý với quan điểm của bố, mẹ và các thành viên trong gia đình nên đã lập nhóm Facebook nói trên.

Công an làm việc với admin nhóm &quot;Những người ghét bố mẹ&quot;. Ảnh: Công an cung cấp
Công an làm việc với admin nhóm "Những người ghét bố mẹ". Ảnh: Công an cung cấp

Theo trình bày của L.T.C, việc tạo nhóm xuất phát từ suy nghĩ, cảm xúc cá nhân, không nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Qua trao đổi, chị L.T.C đã nhận thức về những tác động có thể phát sinh từ việc tạo lập các trang, nhóm trên mạng xã hội, đặc biệt là những nhóm có tên gọi, nội dung mang tính tiêu cực, dễ tạo ra tâm lý đồng thuận với những suy nghĩ lệch lạc hoặc gây tác động không tốt đến dư luận xã hội nhất là đối với lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Chị L.T.C cũng nhận thức việc tạo lập nhóm trên là chưa phù hợp, có thể gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội trên không gian mạng và tiềm ẩn nguy cơ tác động đến tình hình an ninh, trật tự.

Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở, chị L.T.C đã tự nguyện đổi tên nhóm, kiểm duyệt chặt chẽ các bài viết đăng tải, đồng thời cam kết không tiếp tục thực hiện các hành vi tương tự.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, sự việc trên là lời nhắc nhở đối với người sử dụng mạng xã hội, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên rằng mọi hành vi trên không gian mạng đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện.

Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, trong cuộc sống, việc giữa cha mẹ và con cái, gia đình phát sinh những bất đồng, mâu thuẫn về quan điểm, cách ứng xử hoặc định hướng học tập, sinh hoạt là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, những cảm xúc nhất thời nếu được đưa lên mạng xã hội, đặc biệt thông qua việc lập trang, nhóm có tên gọi hoặc nội dung tiêu cực, có thể thu hút sự chú ý, tạo hiệu ứng lan truyền và dẫn đến những hệ quả ngoài mong muốn.

Mạng xã hội có thể là nơi chia sẻ, kết nối và trao đổi thông tin, nhưng không nên trở thành nơi để trút giận, công kích, xúc phạm hoặc cổ súy những suy nghĩ tiêu cực. Một nội dung được tạo ra trong vài phút có thể tồn tại, được sao chép, chia sẻ và tiếp cận bởi rất nhiều người trong thời gian dài.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, việc sử dụng mạng xã hội tưởng chừng đơn giản nhưng mỗi tài khoản, mỗi bài viết, mỗi lượt chia sẻ đều gắn với trách nhiệm của người sử dụng. Đặc biệt, đối với những người trẻ, cần hình thành thói quen “nghĩ trước khi đăng - kiểm chứng trước khi chia sẻ - chịu trách nhiệm với những gì mình đưa lên mạng”.

Theo Trần Cường (TNO)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lật đường dây “vỗ béo” heo bằng Salbutamol, tuồn hơn 10.000 tấn ra thị trường

Lật đường dây “vỗ béo” heo bằng Salbutamol, tuồn hơn 10.000 tấn ra thị trường

Tin tức

(GLO)- Công an TP. Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sử dụng chất cấm Salbutamol để “vỗ béo”, tạo nạc cho heo với quy mô đặc biệt lớn. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 1-2026, hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm đã được đưa ra thị trường, tổng giá trị ước tính trên 600 tỷ đồng.

Bắt Giám đốc Công ty Vintechpharm Nguyễn Thế Vinh

Bắt Giám đốc Công ty Vintechpharm Nguyễn Thế Vinh

Tin tức

Ông Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty Vintechpharm, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, với cáo buộc sản xuất và bán viên sủi không đảm bảo, quảng cáo không đúng sự thật.

Khởi tố 7 đối tượng giết người ở xã Chư A Thai

Khởi tố 7 đối tượng giết người ở xã Chư A Thai

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 7 đối tượng về hành vi giết người trong vụ án mạng xảy ra ở khu vực cầu kênh mương thủy lợi Ayun Hạ (thôn Plei Mun Măk, xã Chư A Thai).

Vụ Ngân 98: Công an đề nghị người từng buôn bán thực phẩm giảm cân trình báo

Vụ Ngân 98: Công an đề nghị người từng buôn bán thực phẩm giảm cân trình báo

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh xác định nguồn cung hơn 100.000 sản phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98 và đề nghị cá nhân, doanh nghiệp từng buôn bán thực phẩm giảm cân với Ngân 98 và Đặng Thiên Hương đến cơ quan điều tra trình báo để được xem xét theo quy định.

null