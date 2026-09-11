FAHASA tặng tủ sách và 50 phần quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Ia Phí

(GLO)- Sáng 11-9, Công ty cổ phần Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh (FAHASA) trao tặng tủ sách và 50 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học và THCS Ia Phí (xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai).

Ban Tổ chức trao tặng tủ sách cùng 2 kệ trưng bày sách cho Trường Tiểu học và THCS Ia Phí (xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Ngọc Duy

Theo đó, Trường Tiểu học và THCS Ia Phí được trao tặng một tủ sách khoảng 500–600 cuốn, thuộc nhiều thể loại như sách kỹ năng, truyện thiếu nhi, sách tham khảo, văn học… cùng 2 kệ trưng bày sách. Nguồn sách góp phần bổ sung tài liệu phục vụ nhu cầu học tập của học sinh.

Dịp này, 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Ia Phí được nhận phần quà gồm balo, tập vở, dụng cụ học tập… Tổng trị giá tủ sách, kệ trưng bày và quà tặng là 80 triệu đồng.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Ia Phí nhận balo và dụng cụ học tập từ chương trình. Ảnh: Ngọc Duy

Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình cộng đồng của FAHASA nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập đơn vị.