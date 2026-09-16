Bị cảnh báo học tập bao nhiêu lần, sinh viên có thể bị buộc thôi học?

(GLO)- Hàng trăm sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân bị cảnh báo học tập, xét thôi học đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo quy định hiện hành, việc bị cảnh báo học tập chưa đồng nghĩa với buộc thôi học, trừ khi vượt quá giới hạn cảnh báo hoặc thời gian học tập tối đa.

Đại học Kinh tế Quốc dân vừa thực hiện rà soát kết quả học tập, cảnh báo học tập và xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy năm 2026. Theo đó, toàn trường có 139 sinh viên bị cảnh cáo học tập do có kết quả học tập kém và không theo kịp tiến độ.

Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Tào Nga/Dân Việt

Ngoài ra, nhà trường cũng cho thôi học đối với 43 sinh viên, trong đó có 30 sinh viên đại học chính quy nghỉ học không lý do, 13 sinh viên bị cảnh báo học tập quá số lần tối đa.

Đây mới là đợt 1 của năm 2026, đợt rà soát tiếp theo sẽ được nhà trường thực hiện vào tháng 12 tới.

Theo Thông tư 56/2026/TT-BGDĐT, hình thức kỷ luật buộc thôi học được áp dụng đối với sinh viên khi xảy ra vi phạm nghiêm trọng, không đáp ứng yêu cầu về học tập. Dựa vào kết quả học tập theo tín chỉ hoặc kết quả học tập theo niên chế mà quy định các trường hợp bị buộc thôi học.

Cụ thể, đối với học tập theo tín chỉ, sinh viên bị buộc thôi học trong các trường hợp: số lần cảnh cáo học tập hoặc mức cảnh báo học tập vượt quá giới hạn theo quy định của cơ sở đào tạo; thời gian học tập vượt quá thời gian đào tạo tối đa theo quy định.

Đối với học tập theo niên chế, sinh viên bị buộc thôi học khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 15 Quy chế ban hành kèm Thông tư này, gồm: điểm trung bình chung tích lũy các năm học không đạt quy định; điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 3,8 sau 2 năm học, dưới 4 sau 3 năm học và dưới 4,2 từ sau 4 năm học trở đi; nếu thời gian học tập vượt quá thời gian đào tạo tối đa.

Theo khoản 1 Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 56/2026/TT-BGDĐT, vào cuối năm học, sinh viên được cảnh cáo học tập dựa trên một số điều kiện: tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng đã đăng ký học trong học kỳ, hoặc tổng số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa học vượt quá 24; sinh viên có điểm trung bình học kỳ đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1 đối với các học kỳ tiếp theo; điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên trình độ năm thứ nhất; dưới 1,4 đối với sinh viên trình độ năm thứ hai; dưới 1,6 đối với sinh viên trình độ năm thứ ba; dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo.

Vì vậy, sinh viên khi nhận cảnh báo cần theo dõi số lần cảnh báo, số tín chỉ còn nợ, điểm trung bình và thời gian đã học để có kế hoạch cải thiện kết quả, tránh vượt quá giới hạn dẫn đến bị buộc thôi học.