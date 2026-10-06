Bữa ăn bán trú sắp được quản lý theo cách mới: Phụ huynh được giám sát những gì?

(GLO)- Từ vụ tranh luận về suất ăn bán trú tại Quảng Trị, yêu cầu công khai bữa ăn hằng ngày được đặt ra cùng với cách quản lý mới của ngành Giáo dục, trong đó phụ huynh được tham gia giám sát và kiểm chứng nhiều khâu.

Sau những tranh luận liên quan đến suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hùng Vương (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu các trường công khai suất ăn hằng ngày để phụ huynh giám sát.

Suất ăn của học sinh Trường Tiểu học Hùng Vương (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) gây tranh cãi. Ảnh: T.L/TNO

Trước đó, ngay từ những ngày đầu năm học 2026-2027, tại một số tỉnh, thành phố cũng xuất hiện những vụ việc, phản ánh liên quan đến tổ chức bữa ăn bán trú, từ chất lượng, định lượng suất ăn, thời gian giao nhận đến công tác kiểm tra, giám sát.

Những vấn đề này thu hút sự quan tâm của phụ huynh và dư luận, đặt ra yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ hơn bữa ăn của học sinh ngay từ đầu vào.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm học này cả nước có 96,8% cơ sở giáo dục mầm non tổ chức bán trú và khoảng 55% trường phổ thông tổ chức bữa ăn bán trú.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang xây dựng quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Theo Bộ, cách quản lý đang được chuyển từ tư duy “tổ chức được bữa ăn” sang quản trị an toàn và chất lượng toàn bộ chuỗi bữa ăn học đường.

Một yêu cầu đáng chú ý được Bộ nhấn mạnh là “tiền kiểm là chính, chứ không phải hậu kiểm”. Nhà cung cấp trước hết phải đủ năng lực, điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, đội ngũ nấu ăn và có sự phối hợp phù hợp với nhà trường trong quá trình tổ chức bữa ăn. Cách tiếp cận này nhằm kiểm soát từ trước khi thực phẩm được chế biến và đưa đến học sinh, thay vì chỉ kiểm tra hoặc xử lý sau khi xảy ra sự cố.

Trước đó, Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 14-8-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục công khai hằng ngày cho phụ huynh nhiều thông tin liên quan đến bữa ăn bán trú, gồm: đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh.

Chỉ thị cũng yêu cầu tạo cơ chế để ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, kiểm chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn.

Trường hợp sử dụng suất ăn chế biến từ bên ngoài, ban đại diện cha mẹ học sinh có thể đề nghị người đứng đầu nhà trường tổ chức kiểm tra trực tiếp tại nơi chế biến của đơn vị cung cấp. Phản ánh của phụ huynh liên quan đến thực phẩm, suất ăn phải được tiếp nhận và xử lý trong vòng 24 giờ.

Như vậy, bữa ăn bán trú đang được định hướng quản lý theo cả 2 hướng: tăng quyền giám sát của phụ huynh và siết trách nhiệm của các chủ thể tổ chức bữa ăn. Phụ huynh có thêm thông tin để theo dõi, trong khi nhà trường và đơn vị cung cấp phải chịu trách nhiệm xuyên suốt từ đầu vào đến suất ăn cuối cùng.