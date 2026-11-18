(GLO)- Dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026, nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ liên tục 5 ngày, từ 20 đến hết 24-11. Một số trường khác cho nghỉ 1 ngày (24-11), chuyển lớp học trực tiếp sang trực tuyến hoặc bố trí học bù để điều chỉnh lịch đào tạo.

Cụ thể, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) thông báo toàn thể viên chức, người lao động, giảng viên và sinh viên được nghỉ 5 ngày, từ thứ Sáu (20-11) đến hết thứ Ba (24-11).

Sinh viên trở lại học tập bình thường từ ngày 25-11 và học theo thời khóa biểu vào ngày 28-11. Đối với các buổi học trùng ngày 21 và 22-11, giảng viên đăng ký lịch dạy bù trên hệ thống của trường, được lựa chọn hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Trường Đại học Quy Nhơn đã thông báo về việc viên chức, người lao động và người học được nghỉ 1 ngày làm việc, vào thứ Ba (24-11). Ảnh: Nhã Uyên

Tương tự, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho toàn thể sinh viên, giảng viên và nhân viên nghỉ liên tục từ ngày 20 đến hết 24-11. Hoạt động học tập và làm việc trở lại từ ngày 25-11. Các khoa, viện có trách nhiệm sắp xếp lịch học bù, đồng thời yêu cầu sinh viên theo dõi những điều chỉnh về lịch học, lịch thi.

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai cũng thông báo cho học viên, sinh viên nghỉ học từ ngày 20 đến hết 24-11, trở lại học tập vào ngày 25-11. Riêng sinh viên đang thực tập tại doanh nghiệp, bệnh viện hoặc cơ quan khác tiếp tục thực hiện theo kế hoạch của đơn vị tiếp nhận và nhà trường.

Trong khi đó, Trường Đại học Thương mại (Hà Nội) lựa chọn phương án chuyển các lớp học trực tiếp ngày 23-11 sang hình thức trực tuyến. Việc điều chỉnh áp dụng đối với các hệ đào tạo chính quy, vừa làm vừa học và đào tạo quốc tế có lịch học trong ngày này. Các lớp học qua nền tảng Microsoft Teams, giữ nguyên thời gian và ca học theo thời khóa biểu.

Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn bố trí nghỉ 2 ngày 23 và 24-11 theo kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2026-2027, đồng thời nghỉ riêng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).

Bên cạnh đó, nhiều trường chỉ cho sinh viên nghỉ đúng ngày 24-11. Cụ thể, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) không bố trí lịch học và lịch thi trong ngày này; các buổi học bù đã được sắp xếp trong thời khóa biểu từ đầu học kỳ.

Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Thủy lợi cũng đưa ngày 24-11 vào lịch nghỉ học. Những buổi học trùng ngày nghỉ được bố trí giảng bù theo kế hoạch của từng trường.

Tại Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn cũng thông báo về việc viên chức, người lao động và người học được nghỉ 1 ngày làm việc, vào thứ Ba (24-11). Trước kỳ nghỉ, các đơn vị thuộc trường được yêu cầu vệ sinh phòng làm việc, sắp xếp tài liệu, hồ sơ; tắt các thiết bị điện, nước, khóa cửa và bố trí công việc bảo đảm tiến độ. Đồng thời, các đơn vị liên quan phải phân công lực lượng trực bảo vệ an ninh trật tự, an toàn và phòng, chống cháy nổ.

Theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam, ngày 24-11 hằng năm được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam; người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Năm 2026, ngày này rơi vào thứ Ba.

Chính phủ đã thống nhất phương án nghỉ 1 ngày 24-11, không hoán đổi ngày làm việc. Việc các trường đại học cho sinh viên nghỉ thêm, chuyển sang học trực tuyến hoặc bố trí học bù được thực hiện theo kế hoạch đào tạo riêng của từng cơ sở.