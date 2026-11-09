Vướng vị trí việc làm, giáo viên chưa được chuyển xếp lương

(GLO)- Có bằng cử nhân sư phạm Lịch sử từ năm 2011 nhưng đến nay vẫn hưởng lương theo trình độ cao đẳng, một giáo viên ở Gia Lai kiến nghị được xem xét chuyển xếp chức danh nghề nghiệp và tiền lương phù hợp với bằng cấp.

Gửi đơn đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, ông Văn Công Võ - Giáo viên Trường Tiểu học Phước Hiệp (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) trình bày: Năm 1990, sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng chuyên ngành Chính trị - Lịch sử tại Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi, ông được phân công giảng dạy tại Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn (xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước cũ).

Sau đó, ông chuyển đến Trường Tiểu học số 2 Phước Hiệp (xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước cũ), nay là Trường Tiểu học Phước Hiệp.

Năm 2011, sau quá trình học, ông Võ được Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế cấp bằng cử nhân sư phạm chuyên ngành Lịch sử. Dù đã có bằng đại học nhưng đến nay, ông vẫn hưởng lương theo trình độ cao đẳng.

Ông đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị cơ quan quản lý xem xét chuyển xếp chức danh nghề nghiệp và tiền lương theo trình độ đào tạo nhưng chưa được giải quyết.

Ông Võ cho hay: Hiện tại, ông vẫn hưởng lương theo ngạch giáo viên THCS trình độ cao đẳng (mã ngạch 15a202), hệ số 4,89 (bậc 10), cùng phụ cấp thâm niên vượt khung 6%. Lý do các cơ quan chức năng đưa ra là vị trí việc làm hiện tại của ông chưa phù hợp với trình độ đại học nên chưa đủ điều kiện chuyển xếp lương.

Trường Tiểu học Phước Hiệp - nơi ông Văn Công Võ đang công tác. Ảnh: V.L

Không đồng tình với cách giải thích này, ông Võ cho rằng, việc được phân công giảng dạy ở bậc tiểu học ngay từ khi mới ra trường là theo sự điều động của cơ quan quản lý giáo dục, không phải nguyện vọng cá nhân.

Mặt khác, hiện nay, nhà trường phân công ông trực tiếp giảng dạy môn Lịch sử và Địa lý ở khối lớp 4, lớp 5. Đây là những nội dung có liên quan đến chuyên ngành Lịch sử mà ông được đào tạo ở trình độ đại học.

“Việc chưa được xem xét chuyển xếp lương theo trình độ đại học không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập hằng tháng mà còn tác động đến quyền lợi khi nghỉ hưu.

Tôi mong cơ quan chức năng xác định rõ vị trí việc làm thực tế, từ đó xem xét việc chuyển xếp chức danh nghề nghiệp và tiền lương phù hợp với trình độ được đào tạo” - ông Võ kiến nghị.

Liên quan đến kiến nghị này, ông Nguyễn Tấn Cấu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Hiệp - cho biết: Việc xếp hạng chức danh nghề nghiệp và chuyển xếp lương thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Nhà trường căn cứ quyết định của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc chi trả tiền lương cho giáo viên.

Bà Trần Thị Mỹ Diệp - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tuy Phước Bắc - cho hay: Ông Võ đã có bằng đại học sư phạm chuyên ngành Lịch sử nhưng hiện đang giảng dạy ở bậc tiểu học nên chưa phù hợp với vị trí việc làm theo quy định. Vì vậy, ông chưa đủ điều kiện để được xếp hạng chức danh nghề nghiệp và chuyển xếp lương theo trình độ đại học.

UBND xã đang rà soát, tính toán phương án điều chuyển ông Võ đến công tác tại Trường THCS Tuy Phước Bắc nhằm bảo đảm sự phù hợp giữa vị trí việc làm với chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học.

“Khi vị trí việc làm phù hợp với bằng cấp được đào tạo, địa phương sẽ xem xét chuyển xếp chức danh nghề nghiệp và tiền lương theo trình độ đại học cho ông Võ, bảo đảm đúng quy định pháp luật hiện hành” - bà Diệp thông tin.