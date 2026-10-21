Bộ Nội vụ rà soát vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031

(GLO)- Ngày 20-10, Bộ Nội vụ thành lập Tổ công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của Bộ. Việc rà soát hướng tới bố trí nhân lực sát nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Tổ công tác do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long làm Tổ trưởng; có nhiệm vụ tham mưu Bộ trưởng chỉ đạo, tổ chức rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Bộ Nội vụ là cơ quan thực hiện điểm về xây dựng vị trí việc làm trong các bộ, cơ quan ngang bộ. Ảnh: VGP News

Trọng tâm rà soát là chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị; xác định cụ thể công việc, sản phẩm đầu ra, trách nhiệm và yêu cầu năng lực đối với từng vị trí.

Các đơn vị đồng thời rà soát danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực; thống kê khối lượng, thời gian thực hiện công việc, nhân lực và biên chế hiện có theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Tổ công tác còn có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra tiến độ và chất lượng thực hiện, đối chiếu hồ sơ, tài liệu, dữ liệu và kết quả kê khai; hướng dẫn các đơn vị bổ sung, hoàn thiện những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu; kịp thời tổng hợp và đề xuất xử lý khó khăn, vướng mắc.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Tổ công tác tham mưu hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực, đề xuất bố trí, sử dụng, cơ cấu lại đội ngũ và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của Bộ; hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền theo quy định.