(GLO)- Người mới được tuyển dụng vào công chức có thể hưởng lương từ bậc 3 nếu có đủ thời gian làm việc trước đó, đóng BHXH bắt buộc và đáp ứng yêu cầu chuyên môn của vị trí tuyển dụng.

Từ ngày 1-12-2026, Thông tư số 32/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức và công chức khi thay đổi vị trí việc làm chính thức có hiệu lực. Điểm đáng chú ý là thời gian công tác trước khi vào khu vực công được tính làm căn cứ xếp bậc lương nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Việc xếp bậc lương cho công chức mới được căn cứ vào thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc và phù hợp với chuyên môn trước đó. Ảnh: Ngân Nga/TNO

Theo Thông tư, người được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức về nguyên tắc được hưởng mức lương khởi điểm của ngạch tương ứng. Tuy nhiên, trường hợp đã có quá trình công tác trước đó, có đóng BHXH bắt buộc và làm công việc phù hợp với yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm mới thì thời gian này được xem xét để xếp vào bậc lương cao hơn.

Cụ thể, đối với người được tuyển dụng vào công chức, thời gian công tác trước đó phải phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí tuyển dụng và người lao động phải được bố trí làm công việc đúng chuyên môn, nghiệp vụ đã đảm nhiệm.

Đối với người được tiếp nhận vào công chức, thời gian công tác theo đúng quy định pháp luật, có đóng BHXH bắt buộc và phù hợp với yêu cầu chuyên môn của vị trí tiếp nhận cũng được tính làm căn cứ xếp lương.

Đáng chú ý, trường hợp quá trình công tác không liên tục nhưng người lao động chưa nhận BHXH 1 lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ thì thời gian được cộng dồn. Ngược lại, thời gian làm công việc không phù hợp với yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí tuyển dụng, tiếp nhận sẽ không được tính, kể cả khi đã đóng BHXH bắt buộc.

Cách tính bậc lương được quy định cụ thể tại Điều 6 Thông tư số 32/2026/TT-BNV. Đối với người trước đó chưa được xếp lương theo bảng lương của Nhà nước, thời gian công tác phù hợp được quy đổi từ bậc 1 như sau: đủ 36 tháng đối với ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch cán sự và tương đương thì được xếp lên 1 bậc; đối với ngạch nhân viên và tương đương, đủ 24 tháng được tính 1 bậc.

Sau khi quy đổi thời gian để xếp bậc lương, số tháng công tác còn lại chưa đủ 36 tháng hoặc 24 tháng (tùy ngạch) được tính vào thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Riêng đối với vị trí việc làm xếp lương ở ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và tương đương có yêu cầu về kinh nghiệm công tác, khoản 1 Điều 6 Thông tư 32 quy định phải trừ thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc tương ứng với yêu cầu kinh nghiệm của vị trí việc làm. Thời gian còn lại được dùng làm căn cứ xếp lương.

Quy định mới còn áp dụng đối với các quyết định tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức hoặc quyết định bổ nhiệm, bố trí công chức vào vị trí việc làm mới được ban hành từ ngày 1-8-2026 đến trước ngày 1-12-2026. Riêng người được tiếp nhận theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng thực hiện xếp lương theo quy định riêng.

Thông tư số 32/2026/TT-BNV được kỳ vọng góp phần ghi nhận kinh nghiệm nghề nghiệp, quá trình tham gia BHXH của người lao động trước khi vào khu vực công, đồng thời tạo điều kiện thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức.