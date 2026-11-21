(GLO)- Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm yêu cầu tạm dừng tuyển dụng mới và điều chuyển cán bộ, công chức từ cơ quan, đơn vị khác nhằm giữ nguyên số biên chế tạm giao năm 2026, phục vụ rà soát, sắp xếp đội ngũ và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương phải tạm dừng tuyển dụng mới hoặc điều chuyển cán bộ, công chức từ cơ quan, đơn vị khác để giữ nguyên số biên chế tạm giao năm 2026.

Việc tạm dừng được thực hiện cho đến khi hoàn thành rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 được cấp có thẩm quyền quyết định. Trường hợp thật cần thiết do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương phải tạm dừng tuyển dụng mới hoặc điều chuyển cán bộ, công chức từ cơ quan, đơn vị khác để giữ nguyên số biên chế tạm giao năm 2026. Ảnh minh họa: Bá Bính

Công văn cũng yêu cầu khi xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, các cơ quan, đơn vị phải tuân thủ định hướng tại Kết luận số 40-KL/TW ngày 2-6-2026 của Bộ Chính trị, không xác định biên chế vượt tổng số đã được cấp có thẩm quyền giao.

Việc tính toán nhu cầu nhân lực phải căn cứ kết quả rà soát, sắp xếp lại đội ngũ, điều chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí kiêm nhiệm và sử dụng chung nhân lực theo Kết luận số 107-KL/TW ngày 17-10-2026 của Bộ Chính trị. Đồng thời, cần đổi mới phương thức thực hiện nhiệm vụ, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong tổ chức và hoạt động.

Một nội dung quan trọng khác là yêu cầu các cơ quan khẩn trương hoàn thiện dữ liệu vị trí việc làm gắn với bản mô tả công việc, khung năng lực và sản phẩm đầu ra. Dữ liệu phải được kiểm tra, thẩm định, bảo đảm chính xác, đầy đủ và thống nhất; tránh kê khai hình thức nhằm hợp thức hóa tổ chức bộ máy, biên chế.

Theo kế hoạch, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương phải xây dựng phương án bố trí, cơ cấu lại đội ngũ, xác định nhu cầu biên chế từng năm trong giai đoạn 2027-2031 trên cơ sở dữ liệu đã được kiểm chứng. Bộ Nội vụ được giao tổng hợp, thẩm định phương án biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

Trước đó, tại Thông báo số 536/TB-VPCP ngày 19-10-2026, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm. Theo đó, vị trí việc làm phải trở thành căn cứ xuyên suốt trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, đánh giá và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Việc tạm dừng tuyển dụng, điều chuyển nhằm giữ ổn định số biên chế hiện được tạm giao, tạo cơ sở rà soát thực chất nhu cầu nhân lực, bảo đảm việc xây dựng phương án biên chế giai đoạn mới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.