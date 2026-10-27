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Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 tôn vinh những “Bàn tay vàng”

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NGỌC HẰNG
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(GLO)- Ngày 26 và 27-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) tổ chức Hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2026, với sự tham gia của 45 tuyển thủ tiêu biểu.

Dự và chỉ đạo hội thi có Đại tá Trần Ngọc Hải - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh đoàn 15, cùng đại diện các cơ quan chức năng và lãnh đạo, chỉ huy đơn vị.

Các tuyển thủ tranh tài ở 4 nội dung: lý thuyết, dụng cụ, tốc độ và thực hành. Kết quả, cả 45 thí sinh đều đạt điểm tối đa ở phần thi lý thuyết (30/30 điểm), dụng cụ và tốc độ (5/5 điểm).

Phần thực hành đòi hỏi người thợ có kỹ thuật thuần thục, bảo đảm độ chính xác của đường cạo, góp phần nâng cao năng suất và bảo vệ vườn cây.

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Đông đảo cán bộ, người lao động và nhân dân trên địa bàn đến theo dõi, cổ vũ hội thi. Ảnh: R.Piên

Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao tay nghề, thúc đẩy phong trào “Luyện tay nghề - thi thợ giỏi” trong toàn đơn vị.

Kết thúc hội thi, anh Trần Văn Huấn (Đội 3) và chị Ngô Thị Tương (Đội 7) giành danh hiệu “Bàn tay vàng”; trong đó, chị Tương đoạt giải nhất cá nhân. Giải nhất tập thể thuộc về Đội 3.

Ban Tổ chức còn trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 12 giải khuyến khích; đồng thời khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc, sớm hoàn thành sản lượng mủ cao su năm 2026.

Hội thi góp phần khuyến khích người lao động rèn luyện tay nghề, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, xây dựng đội ngũ thợ khai thác mủ cao su giỏi, gắn bó với đơn vị

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