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Binh đoàn 15 bàn giao nhà rông văn hóa và công trình “Sao sáng buôn làng”

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TRẦN THÚY
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(GLO)- Chiều 21-10, tại xã Ia Dom, Binh đoàn 15 tổ chức lễ khánh thành, bàn giao Nhà rông văn hóa xã Ia Dom và công trình “Sao sáng buôn làng” do Khối thi đua số 8 Bộ Quốc phòng tài trợ.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Bế Hải Triều - Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15; Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Binh đoàn; các đơn vị thuộc Khối thi đua số 8, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các địa phương cùng đông đảo người dân.

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Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình nhà rông văn hóa xã Ia Dom. Ảnh: Trần Thúy

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cắt băng khánh thành và tham quan Nhà rông văn hóa xã Ia Dom. Công trình có diện tích 156 m², chiều cao 21,2 m, với tổng kinh phí 3 tỷ đồng; được đầu tư hệ thống điện, chống sét, phòng cháy, chữa cháy và khuôn viên phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Đây là 1 trong 13 nhà rông do Binh đoàn 15 được giao làm chủ đầu tư xây dựng tại Gia Lai và Quảng Ngãi giai đoạn 2024-2026, với tổng kinh phí khoảng 32 tỷ đồng. Trong đó, 4 công trình được triển khai năm 2024 có kinh phí hơn 12 tỷ đồng; 9 công trình năm 2026 có kinh phí 20 tỷ đồng.

Chương trình thực hiện theo chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

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Các đại biểu tham quan nhà rông. Ảnh: Trần Thúy

Trước đó, tại làng Bua (xã Ia Pnôn), các đại biểu cũng đã cắt băng khánh thành, bàn giao công trình “Sao sáng buôn làng”, gồm hệ thống điện chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại làng Ia Chía, xã Ia Nan và làng Bua, xã Ia Pnôn.

Công trình có hơn 100 trụ đèn, kinh phí hơn 300 triệu đồng, nằm trong tổng số 533 trụ đèn chiếu sáng được lắp đặt trên 18 km đường tại 12 khu dân cư thuộc tỉnh Gia Lai trong đợt 2 - 2026.

Tổng kinh phí thực hiện các công trình “Sao sáng buôn làng” là 1,6 tỷ đồng, do các đơn vị thuộc Khối thi đua số 8 Bộ Quốc phòng gồm: Binh đoàn 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chung tay hỗ trợ.

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Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình “Sao sáng buôn làng” tại làng Bua, xã Ia Pnôn. Ảnh: Trần Thúy

Phong trào “Sao sáng buôn làng” do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 triển khai từ năm 2024, hướng đến các khu dân cư còn thiếu hệ thống chiếu sáng công cộng.

Giai đoạn 2024-2026, phong trào đã triển khai hơn 8,7 km đường chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, với tổng kinh phí khoảng 7,3 tỷ đồng.

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Thiếu tướng Bế Hải Triều - Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị (bìa trái) tặng quà lưu niệm cho xã Ia Dom. Ảnh: Trần Thúy

Dịp này, Binh đoàn 15 đã khen thưởng 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng các công trình nhà rông văn hóa và “Sao sáng buôn làng”. Tổng cục Chính trị và Binh đoàn 15 cũng tặng quà cho Đảng ủy, UBND xã Ia Dom.

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Biểu diễn cồng chiêng mừng nhà rông mới. Ảnh: Trần Thúy
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