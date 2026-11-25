(GLO)- Ngày 25-11, lãnh đạo UBND xã Kông Bơ La (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nam sinh lớp 9 tử vong khi tắm suối.

Nạn nhân là em T.U.L. (SN 2012, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Kông Bơ La). Em L. là học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Kbang.

Nhà em L. thuộc diện hộ nghèo tại xã Kông Bơ La. Ảnh: Thúy An

Trước đó, chiều 24-11, em L. cùng 3 em học sinh khác đi tắm ở suối Tà Kân thuộc thôn 5, xã Kbang. Trong khi tắm, em L. gặp nạn ở vùng nước sâu. Mặc dù các em học sinh đã hô hoán những người xung quanh tới ứng cứu nhưng khi phát hiện, L. đã tử vong.

Gia đình em L. thuộc diện hộ nghèo. Mẹ mất sớm, em L. ở với người cha thường xuyên đau bệnh. Chính quyền địa phương cùng Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đến thăm hỏi, động viên, san sẻ nỗi đau mất mát với gia đình.