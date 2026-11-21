(GLO)- Sáng 21-11, tại phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đội Biên phòng tỉnh và chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Trong khuôn khổ chương trình, Đại tá Bùi Xuân Bình - Chính ủy Vùng 4 Hải quân cùng các đại biểu thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách; gặp gỡ, động viên ngư dân tại Cảng cá Tam Quan.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thăm, tặng quà bệnh binh Đinh Hoàng Thiều - nguyên cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu Không số tại phường Hoài Nhơn Đông. Ảnh: Bảo Long

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã phổ biến đến bà con ngư dân Luật Biển Việt Nam năm 2012, quy định chống khai thác IUU; cung cấp thông tin về ngư trường, tần số đài canh vô tuyến điện, hệ thống âu tàu, dịch vụ hậu cần nghề cá và các điểm hỗ trợ, tránh trú bão tại đặc khu Trường Sa. Ngư dân cũng được hướng dẫn xử lý những tình huống thường gặp khi hoạt động trên biển.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Bùi Xuân Bình khẳng định đồng hành, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển là trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân đối với nhân dân.

Chính ủy Vùng 4 Hải quân nhấn mạnh: Mỗi ngư dân là 1 chiến sĩ, mỗi tàu cá của ngư dân là 1 cột mốc chủ quyền trên biển, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển vững chắc.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao tặng xe đạp cho con ngư dân được nhận đỡ đầu tại phường Hoài Nhơn Đông. Ảnh: Bảo Long

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã trao tặng ngư dân 200 lá cờ Tổ quốc, 200 áo phao và phao tròn; tặng 2 tivi, 20 suất quà cho gia đình khó khăn, 8 suất quà cho các gia đình bị thiệt hại do hỏa hoạn.

Đơn vị cũng trao 13 xe đạp cho học sinh là con ngư dân vượt khó, học tốt và các em được nhận đỡ đầu; hỗ trợ bà con 100 thùng sữa và 1,5 tấn gạo.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng quà cho các gia đình ngư dân phường Hoài Nhơn Đông bị thiệt hại đợt hỏa hoạn. Ảnh: Bảo Long

Cũng trong sáng nay, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Câu lạc bộ Tình nguyện TP. Hồ Chí Minh tiến hành khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân.

Người dân được khám nội khoa, siêu âm, xét nghiệm, điện tim và đo mật độ xương, góp phần phát hiện sớm bệnh lý, chủ động chăm sóc sức khỏe.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân phường Hoài Nhơn Đông. Ảnh: Bảo Long

Chương trình góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, tiếp thêm niềm tin để ngư dân yên tâm vươn khơi, khai thác hải sản an toàn, đúng pháp luật, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.