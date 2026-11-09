Hải đoàn 21 tuyên truyền pháp luật, khám bệnh và tặng quà tại xã Chư Krey

(GLO)- Ngày 9-11, Hải đoàn 21 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” tại xã Chư Krey.

Các đại biểu tham dự chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”. Ảnh: Ngọc Sang

Tham dự chương trình có Thượng tá Trần Quốc Dinh - Phó Chính ủy Hải đoàn 21; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Bích Ly; đại diện lãnh đạo xã Chư Krey cùng đông đảo người dân địa phương.

Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và giữ gìn an ninh, trật tự trên biển.

Đại diện lãnh đạo Hải đoàn 21 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng ảnh Bác Hồ và các phần quà cho người dân xã Chư Krey. Ảnh: Ngọc Sang

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển luôn bám biển, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, đồng thời tích cực tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển. Trong đó, Hải đoàn 21 là một trong những đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, góp phần giữ gìn bình yên trên các vùng biển của Tổ quốc.

Thượng tá Trần Quốc Dinh - Phó Chính ủy Hải đoàn 21 tặng ảnh Bác Hồ cho người dân xã Chư Krey. Ảnh: Ngọc Sang

Tại chương trình, cán bộ Hải đoàn 21 thông tin về tình hình biển, đảo; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam và trách nhiệm của công dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia.

Các y, bác sĩ Hải đoàn 21 khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân xã Chư Krey. Ảnh: Ngọc Sang

Dịp này, đoàn công tác tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 100 người dân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. Đồng thời, trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc, 50 ảnh Bác Hồ và 50 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.