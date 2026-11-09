Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Hải đoàn 21 tuyên truyền pháp luật, khám bệnh và tặng quà tại xã Chư Krey

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC SANG NGỌC SANG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 9-11, Hải đoàn 21 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” tại xã Chư Krey.

cac-dai-bieu-tham-du-hoi-nghi.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”. Ảnh: Ngọc Sang

Tham dự chương trình có Thượng tá Trần Quốc Dinh - Phó Chính ủy Hải đoàn 21; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Bích Ly; đại diện lãnh đạo xã Chư Krey cùng đông đảo người dân địa phương.

Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và giữ gìn an ninh, trật tự trên biển.

dai-dien-lanh-dao-hai-doan-21-va-ban-tuyen-giao-tinh-uy-tang-anh-bac-ho-va-qua-cho-nguoi-dan-xa-chu-krey.jpg
Đại diện lãnh đạo Hải đoàn 21 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng ảnh Bác Hồ và các phần quà cho người dân xã Chư Krey. Ảnh: Ngọc Sang

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển luôn bám biển, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, đồng thời tích cực tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển. Trong đó, Hải đoàn 21 là một trong những đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, góp phần giữ gìn bình yên trên các vùng biển của Tổ quốc.

thuong-ta-tran-quoc-dinh-pho-chinh-uy-hai-doan-21-tang-anh-bac-ho-cho-nguoi-dan-xa-chu-krey.jpg
Thượng tá Trần Quốc Dinh - Phó Chính ủy Hải đoàn 21 tặng ảnh Bác Hồ cho người dân xã Chư Krey. Ảnh: Ngọc Sang

Tại chương trình, cán bộ Hải đoàn 21 thông tin về tình hình biển, đảo; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam và trách nhiệm của công dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia.

cac-y-bac-si-hai-doan-21-kham-benh-va-phat-thuoc-mien-phi-cho-nguoi-dan-xa-chu-krey.jpg
Các y, bác sĩ Hải đoàn 21 khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân xã Chư Krey. Ảnh: Ngọc Sang

Dịp này, đoàn công tác tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 100 người dân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. Đồng thời, trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc, 50 ảnh Bác Hồ và 50 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

246 căn hộ liên quan đến Mường Thanh dự kiến phải di dời: Cư dân được bồi thường, bố trí nơi ở mới thế nào?

246 căn hộ liên quan đến Mường Thanh dự kiến phải di dời: Cư dân được bồi thường, bố trí nơi ở mới thế nào?

Đời sống

(GLO)- Hà Nội đang rà soát 246 căn hộ tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ dự kiến phải di dời để xử lý vi phạm xây dựng. Người dân có thể được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ chuyển chỗ ở hoặc bố trí căn hộ tương đương tại khu đô thị Thanh Hà.

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng cho học sinh

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng cho học sinh

Xã hội

(GLO)- Ngày 3-11, tại Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc), Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh) cùng CLB Niềm tin số Gia Lai tổ chức chương trình “Không Một Mình - Kết Nối Không Tổn Thương” nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho học sinh trên môi trường mạng.

Đi chùa, nhà thờ online có gì hot?

Đi chùa, nhà thờ online: Trải nghiệm tâm linh ảo gây sốt

Đời sống

(GLO)- Không cần bước chân ra khỏi nhà, chỉ với một link, người dùng Internet có thể hóa thân thành chú tiểu để lễ Phật, ngồi thiền, lần tràng hạt hoặc bước vào một nhà thờ ảo để thắp nến, cầu nguyện, nghe thánh ca đang trở thành hiện tượng thú vị trên mạng xã hội.

Đồng hành cùng thai phụ khó khăn

Đồng hành cùng thai phụ khó khăn

Đời sống

(GLO)- Chương trình hỗ trợ “Phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn” tại tỉnh Gia Lai do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm giúp các thai phụ được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, theo dõi thai kỳ và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình sinh nở.

null