(GLO)- Theo thông tin từ Sở Y tế TP. Hà Nội, tính đến 13 giờ ngày 24-11, vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, TP. Hà Nội) đã khiến 6 người tử vong, 10 người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại các bệnh viện.

Trong số 10 nạn nhân đang được điều trị, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận 4 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tiếp nhận 2 trường hợp và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận 4 trường hợp.

Nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Ảnh: BVCC/VOV

Trước diễn biến nghiêm trọng của vụ việc, Sở Y tế TP. Hà Nội yêu cầu các bệnh viện huy động tối đa nhân lực, thuốc men, máu, chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư và trang thiết bị phục vụ công tác cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật và điều trị.

Các đơn vị bố trí đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng có chuyên môn cao trực tiếp tham gia cứu chữa; tổ chức hội chẩn toàn viện, liên khoa, liên viện đối với những trường hợp nặng, nguy kịch, đa chấn thương.

Đối với những trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, bệnh viện cần chủ động đề nghị hỗ trợ từ tuyến trên và các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, đồng thời chuẩn bị phương án chuyển tuyến an toàn khi có chỉ định.

Sở Y tế thành phố cũng yêu cầu các bệnh viện quan tâm tiếp đón, chăm sóc, động viên tinh thần người bệnh và thân nhân; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, bảo đảm các chế độ, chính sách theo quy định.

Ngoài ra, các đơn vị phải rà soát, lập danh sách đầy đủ nạn nhân được tiếp nhận, gồm họ tên, giới tính, năm sinh, địa chỉ, chẩn đoán, tình trạng sức khỏe và hướng xử trí. Diễn biến sức khỏe người bệnh cần được cập nhật thường xuyên, báo cáo nhanh về Phòng Nghiệp vụ Y để tổng hợp, báo cáo UBND TP. Hà Nội.

Lãnh đạo các bệnh viện được phân công trực tiếp chỉ đạo công tác cấp cứu, điều trị và bố trí đầu mối phối hợp với Sở Y tế trong suốt quá trình xử lý vụ việc.

Trước đó, khoảng 8 giờ 3 phút cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội nhận tin báo xảy ra vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an phường Đống Đa, Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị liên quan được điều động đến hiện trường triển khai cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng chức năng sử dụng thiết bị chuyên dụng, kết hợp chó nghiệp vụ để tìm kiếm, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ nổ, tham gia cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Gia Khiêm/Dân Việt

Về nguyên nhân, thông tin ban đầu từ Công an TP. Hà Nội xác định vụ việc nghi do nổ khí gas, gây sập đổ một phần công trình 1 tầng phía sau nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm, bới khu vực sập đổ. Sở Y tế TP. Hà Nội duy trì 2 kíp y tế túc trực tại hiện trường để hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời bố trí các tổ cấp cứu khác tập trung điều trị tại bệnh viện.