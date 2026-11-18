(GLO)- Với cách làm linh hoạt, sáng tạo, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đưa thông điệp bảo vệ môi trường đến gần hơn với cộng đồng thông qua những hội thi sân khấu hóa sinh động.

Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân thay đổi hành vi, hình thành lối sống xanh và lan tỏa thông điệp của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026.

Từ những loại rau, củ, quả quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, hội viên nông dân, phụ nữ phường Thống Nhất đã sáng tạo nên những bộ trang phục rực rỡ sắc màu tại Hội thi trình diễn thời trang nông sản.

Mỗi bộ trang phục không chỉ thể hiện sự khéo léo, sáng tạo mà còn gửi gắm thông điệp về sản xuất xanh, tiêu dùng bền vững và trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Những bộ trang phục được thiết kế từ rau, củ, quả và nông sản, truyền tải thông điệp phát triển nông nghiệp số gắn với bảo vệ môi trường xanh. Ảnh: Minh Chí

Thông qua phần trình diễn, các đội thi giới thiệu những loại nông sản quen thuộc bằng hình thức mới lạ, thu hút người xem. Đây cũng là dịp vận động hội viên, người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần và tái sử dụng những vật dụng còn giá trị.

Không chỉ tại phường Thống Nhất, những thông điệp bảo vệ môi trường còn được lan tỏa bằng hình thức sáng tạo tại xã Biển Hồ. Theo đó, Chi hội Phụ nữ thôn Nghĩa Hưng 1 đã tổ chức Hội thi “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình xanh, sạch, đẹp” gắn với thực hiện mô hình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”.

Điểm nhấn của hội thi là phần trình diễn thời trang tái chế với sự tham gia của 5 đội thi. Từ những vật liệu như giấy, báo, túi nilon…, các đội đã khéo léo thiết kế thành những bộ trang phục độc đáo, đẹp mắt. Qua đó, truyền tải thông điệp hạn chế rác thải nhựa, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường và giảm thiểu đồ nhựa dùng 1 lần.

Phần trình diễn thời trang tái chế tại Hội thi “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình xanh, sạch, đẹp”. Ảnh: Minh Chí

Theo chị Nguyễn Thị Điệp - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Nghĩa Hưng 1, địa phương có hàng thông trăm tuổi cùng nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Vì vậy, Chi hội thường xuyên vận động hội viên không xả rác bừa bãi, chung tay chống rác thải nhựa, thu gom và xử lý rác đúng nơi quy định, góp phần bảo vệ cảnh quan, xây dựng hình ảnh địa phương xanh, sạch, đẹp trong mắt du khách.

Trong khi đó, chị Đặng Thị Thủy (thôn Nghĩa Hưng 1, xã Biển Hồ) cho rằng, mỗi người có thể bắt đầu bảo vệ môi trường từ những việc làm thiết thực như thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, tái sử dụng vật dụng còn giá trị, hạn chế phát sinh rác thải.

"Những hành động nhỏ, nếu được duy trì thường xuyên và lan tỏa trong cộng đồng, sẽ góp phần hình thành thói quen sống xanh, thân thiện với môi trường" - chị Thủy nhìn nhận.