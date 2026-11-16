Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Khai mạc Hội thi bảo vệ môi trường cấp tỉnh năm học 2026-2027

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 16-11, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh (phường Quy Nhơn Nam), Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khai mạc vòng chung kết Hội thi “Giải pháp bảo vệ môi trường và khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường” năm học 2025-2026.

Từ 73 đề tài tham gia ở vòng sơ loại, Ban Tổ chức đã lựa chọn 36 đề tài xuất sắc với chủ đề “Bảo vệ môi trường và khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường” của các đơn vị trường học để bước vào tranh tài ở vòng chung kết.

Tại vòng thi này, thí sinh trình bày sản phẩm 2, kết hợp với kết quả đánh giá từ sản phẩm 1 ở vòng trước với các nội dung: giới thiệu ý tưởng, kết quả nghiên cứu, mô hình và giải pháp sáng tạo…

Mỗi đội có tối đa 12 phút để trình bày và trả lời phỏng vấn; được phép sử dụng slide, video, hình ảnh minh họa nhằm làm rõ nội dung nghiên cứu. Ban Giám khảo sẽ đánh giá, chấm điểm dựa trên quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài của học sinh.

1794797960837-2225783559598184505-1884782734311905266-h.jpg
Đại biểu và học sinh tham dự khai mạc hội thi. Ảnh: Trần Dung

Tiêu chí chấm thi của 36 đề tài gồm: tên đề tài, hình thức, tính sáng tạo, tính mới, hiệu quả môi trường - kinh tế - xã hội, khả năng áp dụng và kỹ năng trình bày; tổng điểm tối đa 100.

Hội thi nhằm khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, phát triển các giải pháp sáng tạo, thiết thực trong bảo vệ môi trường và ứng phó với tình trạng ô nhiễm. Đồng thời, đây cũng là dịp để các em giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa cách làm hay trong bảo vệ môi trường.

1794797960904-2225783559598184505-1884782734311905266-h.jpg
Sau khai mạc, các đội thi bước vào phần thi trình bày sản phẩm, trả lời phỏng vấn. Ảnh: Trần Dung

Vòng chung kết diễn ra trong 2 ngày 16 và 17-11. Lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào chiều 17-11.

Một số hình ảnh các đội thi tham gia trưng bày sản phẩm ở vòng chung kết:

khai-mac-hoi-thi-giai-phap-bao-ve-moi-truong.jpg
1794797960884-2225783559598184505-1884782734311905266-h.jpg
e5743baad74757190e56.jpg
1794797960919-2225783559598184505-1884782734311905266-h.jpg
Ảnh: Trần Dung
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tổng kết dự án TALK giai đoạn 2022-2026

Gia Lai tổng kết dự án TALK giai đoạn 2022-2026

Tin tức

(GLO)- Ngày 9-11, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Tổ chức VVOB tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án “Tăng cường năng lực cho giáo viên mầm non về quan sát trẻ theo quá trình trong cải thiện thực hành giáo dục” (dự án TALK) giai đoạn 2022-2026.

Nhiều kiến nghị về triển khai chương trình giáo dục phổ thông

Nhiều kiến nghị về triển khai chương trình giáo dục phổ thông

Tin tức

(GLO)- Ngày 5-11, tại trụ sở UBND phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai), Đoàn giám sát số 401 của Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhơn Bắc và xã Canh Vinh cùng cán bộ, giáo viên một số trường học về việc triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực giáo dục.

Trường ĐH Quy Nhơn là cơ sở đào tạo tiến sĩ trong nước ngành Hóa lý

Trường ĐH Quy Nhơn là cơ sở đào tạo tiến sĩ trong nước ngành Hóa lý

Tin tức

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các ngành và cơ sở đào tạo tiến sĩ trong nước đáp ứng yêu cầu của Đề án 89 về nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030.

Bộ GD&ĐT yêu cầu 181 cơ sở giáo dục phải hoàn thành dữ liệu giảng viên trước ngày 4-11

Bộ GD&ĐT yêu cầu 181 cơ sở giáo dục phải hoàn thành dữ liệu giảng viên trước ngày 4-11

Tin tức

(GLO)- Bộ GD&ĐT yêu cầu 181 cơ sở giáo dục và đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, hoàn thành ký số dữ liệu đội ngũ giảng viên trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục đại học (HEMIS) trước ngày 4-11 nhằm đẩy nhanh tiến độ làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu giáo dục đại học.

null