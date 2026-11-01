Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Môi trường - Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Gia hạn cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền về bảo vệ môi trường” đến ngày 20-11

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện để các tác giả hoàn thiện tác phẩm dự thi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi “Tiểu phẩm tuyên truyền về bảo vệ môi trường” năm 2026 đến hết 20-11 thay vì ngày 30-10 như kế hoạch ban đầu.

Cuộc thi do Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức, với chủ đề “Phụ nữ hành động xanh”, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên phụ nữ và cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường; phát huy vai trò của phụ nữ trong vận động gia đình, cộng đồng xây dựng lối sống xanh.

cuoc-thi-tieu-pham-bao-ve-moi-truong.png

Đối tượng tham gia là cán bộ, hội viên Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi khuyến khích sự tham gia của các chi hội, câu lạc bộ, tổ truyền thông cộng đồng và các mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường.

Tác phẩm dự thi được thể hiện dưới dạng video hoặc clip tiểu phẩm tuyên truyền, có thời lượng không quá 6 phút; không sử dụng hình thức sân khấu hóa thuần túy để thực hiện tác phẩm dự thi.

Nội dung tập trung vào các vấn đề như phân loại, thu gom, giảm thiểu và tái sử dụng chất thải; hạn chế sử dụng nhựa dùng 1 lần; bảo vệ nguồn nước, không khí, đất và cảnh quan; giữ gìn vệ sinh môi trường tại gia đình, khu dân cư, trường học và nơi công cộng.

Ban Tổ chức khuyến khích các đội xây dựng tình huống từ thực tế đời sống, ghi hình tại địa phương, phản ánh những vấn đề môi trường cụ thể; đồng thời giới thiệu mô hình hay, cách làm sáng tạo và giải pháp thiết thực. Các tác phẩm cần truyền tải thông điệp rõ ràng, thông tin chính xác, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần thay đổi nhận thức và thúc đẩy hành động bảo vệ môi trường.

Theo kế hoạch điều chỉnh, vòng sơ khảo dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 24-11; bình chọn trực tuyến bắt đầu từ ngày 23-11 và kéo dài đến trước thời điểm tổ chức lễ tổng kết. Vòng chung khảo dự kiến tổ chức từ ngày 26 đến 29-11; lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra ngày 10-12-2026.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 4 triệu đồng, 3 giải nhì trị giá 3 triệu đồng/giải, 5 giải ba trị giá 2 triệu đồng/giải và 8 giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng/giải. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải “Tiểu phẩm được yêu thích nhất” cho tác phẩm có số lượt bình chọn trực tuyến cao nhất.

Tác phẩm dự thi được gửi dưới dạng đường link video qua email phunuhanhdongxanh2026@gmail.com hoặc sao chép vào USB, gửi về Chi cục Bảo vệ môi trường (số 387 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

>>> Xem thể lệ cuộc thi: Tại đây

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngôi nhà ven biển Hội An 'nâng' toàn bộ phòng nghỉ để đón gió

Ngôi nhà ven biển Hội An 'nâng' toàn bộ phòng nghỉ để đón gió

Không gian sống

Nằm sát biển Hội An nhưng bị một đồi cát cao 3,5m che khuất tầm nhìn, công trình lưu trú được thiết kế với tầng một thông thoáng, các phòng nghỉ hướng ra biển và hệ đường dốc thay thế cầu thang. Giải pháp này giúp du khách cảm nhận được gió biển ngay từ khi bước vào, dù chưa nhìn thấy mặt nước.

Phú Thiện đầu tư 70 tỷ đồng nâng cấp các tuyến đường giao thông

Phú Thiện đầu tư 70 tỷ đồng nâng cấp các tuyến đường giao thông

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- UBND xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang triển khai đầu tư các tuyến đường giao thông trên địa bàn với tổng kinh phí 70 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Trong đó, ngày 21-10, tuyến đường A1 kết nối quốc lộ 25 với Cụm công nghiệp xã Chư A Thai được khởi công xây dựng với kinh phí 23,5 tỷ đồng.

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Khu du lịch sườn phía Đông núi Phương Mai

Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu du lịch sườn phía Đông núi Phương Mai

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sườn phía Đông núi Phương Mai, tổng chi phí thực hiện hơn 2.364 tỷ đồng, quy mô gần 30 ha tại phường Quy Nhơn Đông. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Đẩy nhanh thủ tục, sớm thi công ô chôn lấp tạm ở Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ

Đẩy nhanh thủ tục, sớm thi công ô chôn lấp tạm ở Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Ngày 19-10, đại diện Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn (Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đang khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư Dự án Đầu tư ô chôn lấp tạm tại khu vực sân ủ lên men thuộc Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai).

Kon Hà Nừng: Trồng gần 100.000 cây xanh, tái thả 639 cá thể động vật rừng về tự nhiên

Kon Hà Nừng: Trồng gần 100.000 cây xanh, tái thả 639 cá thể động vật rừng về tự nhiên

Môi trường - Đô thị

(GLO)- Gần 100.000 cây xanh được trồng, 10,6 ha rừng được phục hồi và 639 cá thể động vật rừng được tái thả về tự nhiên là những kết quả hoạt động nổi bật năm 2026 trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng.

“Lá dừa thép” 3.400 tấn đang về TP. Hồ Chí Minh có gì đặc biệt?

“Lá dừa thép” 3.400 tấn đang về TP. Hồ Chí Minh có gì đặc biệt?

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Nhịp vòm thép hình lá dừa nước dài 187 m, nặng khoảng 3.400 tấn đang được lai dắt qua 124 km đường thủy từ khu vực Vũng Tàu về trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Không chỉ có thiết kế độc đáo, công trình còn đặt ra yêu cầu kỹ thuật cao trong quá trình vận chuyển, dự kiến hợp long vào ngày 21-10.

Người dân mong sớm sửa đường hư hỏng sau dự án sân bay Phù Cát

Người dân mong sớm sửa đường hư hỏng sau dự án sân bay Phù Cát

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Nhiều đoạn trên tuyến ĐT 638 và ĐH 21 bị hư hỏng nghiêm trọng sau thời gian phục vụ vận chuyển vật liệu thi công Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

null