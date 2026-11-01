Gia hạn cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền về bảo vệ môi trường” đến ngày 20-11

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện để các tác giả hoàn thiện tác phẩm dự thi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi “Tiểu phẩm tuyên truyền về bảo vệ môi trường” năm 2026 đến hết 20-11 thay vì ngày 30-10 như kế hoạch ban đầu.

Cuộc thi do Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức, với chủ đề “Phụ nữ hành động xanh”, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên phụ nữ và cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường; phát huy vai trò của phụ nữ trong vận động gia đình, cộng đồng xây dựng lối sống xanh.

Đối tượng tham gia là cán bộ, hội viên Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi khuyến khích sự tham gia của các chi hội, câu lạc bộ, tổ truyền thông cộng đồng và các mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường.

Tác phẩm dự thi được thể hiện dưới dạng video hoặc clip tiểu phẩm tuyên truyền, có thời lượng không quá 6 phút; không sử dụng hình thức sân khấu hóa thuần túy để thực hiện tác phẩm dự thi.

Nội dung tập trung vào các vấn đề như phân loại, thu gom, giảm thiểu và tái sử dụng chất thải; hạn chế sử dụng nhựa dùng 1 lần; bảo vệ nguồn nước, không khí, đất và cảnh quan; giữ gìn vệ sinh môi trường tại gia đình, khu dân cư, trường học và nơi công cộng.

Ban Tổ chức khuyến khích các đội xây dựng tình huống từ thực tế đời sống, ghi hình tại địa phương, phản ánh những vấn đề môi trường cụ thể; đồng thời giới thiệu mô hình hay, cách làm sáng tạo và giải pháp thiết thực. Các tác phẩm cần truyền tải thông điệp rõ ràng, thông tin chính xác, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần thay đổi nhận thức và thúc đẩy hành động bảo vệ môi trường.

Theo kế hoạch điều chỉnh, vòng sơ khảo dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 24-11; bình chọn trực tuyến bắt đầu từ ngày 23-11 và kéo dài đến trước thời điểm tổ chức lễ tổng kết. Vòng chung khảo dự kiến tổ chức từ ngày 26 đến 29-11; lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra ngày 10-12-2026.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 4 triệu đồng, 3 giải nhì trị giá 3 triệu đồng/giải, 5 giải ba trị giá 2 triệu đồng/giải và 8 giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng/giải. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải “Tiểu phẩm được yêu thích nhất” cho tác phẩm có số lượt bình chọn trực tuyến cao nhất.

Tác phẩm dự thi được gửi dưới dạng đường link video qua email phunuhanhdongxanh2026@gmail.com hoặc sao chép vào USB, gửi về Chi cục Bảo vệ môi trường (số 387 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).