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Gia Lai phấn đấu phát triển 8.041 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê đến năm 2030

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TRỌNG LỢI
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 451/KH-UBND về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu 8.041 căn.

Theo kế hoạch, trong tổng số 8.041 căn nhà ở dự kiến phát triển có 7.368 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và 673 căn nhà ở cho thuê. Chỉ tiêu cụ thể từng năm gồm: năm 2026 hoàn thành 1.941 căn; các năm 2027, 2028 và 2029, mỗi năm 1.500 căn; năm 2030 hoàn thành 1.600 căn.

Để thực hiện mục tiêu này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương ưu tiên giải quyết thủ tục cho dự án nhà ở xã hội theo cơ chế “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”; đồng thời thực hiện song song các quy trình về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường.

Việc cắt giảm tối thiểu 50% thời gian xử lý tập trung vào các thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất và cấp giấy phép xây dựng.

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Dự án nhà ở thuộc Khu quy hoạch thiết chế công đoàn (phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: Trọng Lợi

Sở Xây dựng được giao theo dõi, đôn đốc tiến độ từng dự án; rà soát, đề xuất quỹ đất thuận lợi, bảo đảm đồng bộ hạ tầng để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhất là chung cư cho thuê tại đô thị và khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra tiến độ dự án và việc dành 20% quỹ đất tại các dự án nhà ở thương mại để phát triển nhà ở xã hội theo quy định.

Đối với nhà ở cho thuê, Sở Tài chính tham mưu bố trí vốn cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đầu tư xây dựng hoặc mua lại nhà ở phục vụ cho thuê. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh rà soát, bố trí tối thiểu 2% tổng diện tích đất khu công nghiệp để xây dựng nhà lưu trú, công trình dịch vụ và tiện ích phục vụ người lao động.

Tỉnh cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 11 chỉ đạo các tổ chức tín dụng đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện tiếp cận gói tín dụng 145.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và hỗ trợ người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà. Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh tiếp tục triển khai chính sách cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định.

Các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thi công, xây dựng tiến độ chi tiết theo tháng và báo cáo kết quả vào ngày 15 hằng tháng; công khai thông tin dự án, giá bán, giá thuê, số lượng căn hộ và điều kiện đăng ký, bảo đảm xét duyệt đúng đối tượng. Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi môi giới trái phép, lừa đảo, thao túng hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội.

Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm hoàn thành mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030.

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