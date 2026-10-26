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Đề xuất siết chuyển nhượng nhà ở xã hội: Sau 5 năm vẫn phải bán đúng đối tượng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Chinhphu.vn, VnExpress)

(GLO)- Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đề xuất người mua nhà ở xã hội sau 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền chỉ được chuyển nhượng cho người thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, thay vì bán tự do theo cơ chế thị trường như quy định hiện hành.

Theo đó, Chính phủ đã chỉnh lý quy định về chuyển nhượng nhà ở xã hội trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), theo hướng siết điều kiện bán lại sau thời hạn 5 năm nhằm hạn chế nguy cơ trục lợi chính sách an sinh.

Cụ thể, sau 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua nhà, chủ sở hữu chỉ được bán lại nhà ở xã hội cho người thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định. Quy định này khác với Luật Nhà ở năm 2023, vốn cho phép chủ sở hữu chuyển nhượng theo cơ chế thị trường sau khi đáp ứng thời hạn 5 năm và điều kiện về giấy chứng nhận, không giới hạn người mua lại thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách.

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Sau 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua nhà, chủ sở hữu chỉ được bán lại nhà ở xã hội cho người thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định. Ảnh minh họa: ĐVCC

Việc điều chỉnh quy định xuất phát từ yêu cầu ngăn chặn tình trạng mua nhà ở xã hội để hưởng ưu đãi, sau đó chờ đủ thời gian rồi bán lại theo giá thị trường nhằm kiếm lời. Thực trạng này có nguy cơ làm sai lệch mục tiêu hỗ trợ người dân có khó khăn về nhà ở, đồng thời ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội của những người thực sự có nhu cầu.

Các nhóm đối tượng được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội theo dự thảo bao gồm người có công với cách mạng, hộ nghèo và cận nghèo, người thu nhập thấp, công nhân và người lao động, cán bộ, công chức, viên chức cùng một số nhóm khác theo quy định. Ngoài việc thuộc nhóm đối tượng được hỗ trợ, người mua còn phải đáp ứng các điều kiện tương ứng về nhà ở, thu nhập và thủ tục xác nhận theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất nếu việc bán hoặc thuê mua nhà ở xã hội vi phạm quy định về đối tượng, điều kiện thụ hưởng thì hợp đồng có thể bị vô hiệu; bên mua hoặc thuê mua phải bàn giao lại nhà theo quy định. Đây là một trong những nội dung nhằm tăng cường kiểm soát, bảo đảm chính sách được thực hiện đúng mục tiêu.

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