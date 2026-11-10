Tuyến đường nào ở Đà Nẵng được đề xuất mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?

(GLO)- Lãnh đạo TP. Đà Nẵng vừa thống nhất đề xuất đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho tuyến Vành đai phía Tây, dài khoảng 12 km, rộng 40 m, kết nối với các tuyến đường mang tên những lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước.

Chiều 9-11, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cùng đại diện các sở, ngành liên quan đã tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế các tuyến đường dự kiến đề xuất đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 2 từ trái sang) khảo sát tuyến đường dự kiến đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Ngọc Phú/ĐNO

Theo phương án được Sở Xây dựng và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp rà soát, có 2 tuyến đường được đưa ra xem xét.

Phương án thứ nhất là tuyến Vành đai phía Tây, đoạn tiếp nối từ tuyến đường dự kiến đặt tên cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến giáp đường Nguyễn Tất Thành. Tuyến có chiều dài khoảng 12 km, mặt cắt ngang 40 m.

Đây là tuyến đường có quy mô lớn, hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Đáng chú ý, nếu được đặt tên Nguyễn Phú Trọng, tuyến đường sẽ tạo thành trục kết nối liên hoàn với các tuyến đường mang tên những lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước như: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và hướng về đường Nguyễn Tất Thành. Tuy nhiên, khu vực cuối tuyến hiện có mật độ dân cư còn thưa thớt.

Phương án thứ hai là tuyến Vành đai phía Tây 2, đoạn từ đường Nam Hải Vân - Túy Loan đến đường số 8, Khu công nghiệp Hòa Khánh. Tuyến này dài khoảng 4,1 km, mặt cắt ngang 48 m. Đây là tuyến giao thông đối ngoại quan trọng, có vai trò kết nối nội vùng theo hướng ra cảng Liên Chiểu và cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Tuy nhiên, khu vực đầu tuyến chưa phát triển dân cư, dự án đang triển khai đầu tư giai đoạn 2 nên tính đồng bộ toàn tuyến chưa hoàn thiện. Chiều dài tuyến hiện cũng còn hạn chế so với phương án thứ nhất.

Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cùng đoàn công tác thống nhất lựa chọn phương án thứ nhất - tuyến Vành đai phía Tây - để đề xuất đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo lãnh đạo thành phố, việc lựa chọn tuyến đường này không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông và tên đường đô thị mà còn hướng đến xây dựng không gian văn hóa, lịch sử đồng bộ, thể hiện sự tiếp nối, tri ân và tôn vinh những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo tiền bối đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Xây dựng và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan, xây dựng phương án đề xuất đặt tên đường, trình HĐND thành phố xem xét, thông qua theo quy định.