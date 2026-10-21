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Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu du lịch sườn phía Đông núi Phương Mai

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(GLO)- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sườn phía Đông núi Phương Mai, tổng chi phí thực hiện hơn 2.364 tỷ đồng, quy mô gần 30 ha tại phường Quy Nhơn Đông. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Dự án được triển khai tại tổ dân phố Lý Hòa, phường Quy Nhơn Đông (thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội) trên tổng diện tích quy hoạch khoảng 29,67 ha.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt ngày 24-8-2026, khu du lịch có 370 căn, gồm 226 căn khách sạn và 144 căn biệt thự du lịch, cùng các hạng mục dịch vụ như spa, nhà hàng, bể bơi và quảng trường.

Các công trình có chiều cao từ 1-3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 24,89%. Dự án hướng đến hình thành khu du lịch, nghỉ dưỡng với đa dạng loại hình lưu trú và dịch vụ, phục vụ du khách trong nước và quốc tế, góp phần hoàn thiện hạ tầng du lịch của tỉnh.

Thời gian thực hiện dự án là 60 tháng kể từ ngày được công nhận làm chủ đầu tư; trong đó, thời gian hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư và khởi công xây dựng không quá 12 tháng.

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Bán đảo Phương Mai, Khu kinh tế Nhơn Hội hiện thu hút nhiều dự án bất động sản. Ảnh: An Nhiên

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh yêu cầu nhà đầu tư tuân thủ tiến độ đã được phê duyệt. Trường hợp vi phạm tiến độ, dự án có thể bị xem xét thu hồi, thu hồi đất và xử lý tài chính theo quy định.

Nhà đầu tư cũng không được chuyển nhượng dự án hoặc quyền sử dụng đất của dự án dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa hoàn thành xây dựng và đưa công trình vào hoạt động.

Ngoài diện tích dành cho khu du lịch khoảng 28,99 ha, phần đất khoảng 0,68 ha được quy hoạch để mở rộng tuyến đường tiếp cận khu vực. Nhà đầu tư có trách nhiệm xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường này và bàn giao cho Nhà nước quản lý.

Trước đó, đầu tháng 10-2026, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quy Nhơn thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Khu dân cư trung tâm xã Nhơn Hải - Điểm số 3, nay thuộc phường Quy Nhơn Đông.

Dự án có diện tích hơn 10,9 ha, với sơ bộ tổng chi phí thực hiện hơn 890 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Giá khởi điểm của tài sản hơn 203 tỷ đồng; bước giá 4,07 tỷ đồng và tiền đặt trước hơn 40,6 tỷ đồng.

Theo phương án quy hoạch, dự án cung cấp 93 căn nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ; 32 căn nhà ở liên kế; 17 căn biệt thự cùng các khu thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí.

Hiện tại, Ban Quản lý Dự án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Dự án sẽ được đấu giá thông qua hệ thống đấu giá trực tuyến tại daugiatructuyen.gov.vn, bắt đầu lúc 9 giờ ngày 5-11-2026.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai hiện được giao thực hiện điều chỉnh cục bộ hàng loạt phân khu trong Khu kinh tế Nhơn Hội gồm: điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, du lịch Tân Thanh, Vĩnh Hội (Phân khu 1); Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch Nhơn Hội (Phân khu 3); Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp đô thị Nhơn Hội (Phân khu 4); Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch Phương Mai (Phân khu 5).

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