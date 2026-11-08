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Khẩn trương khắc phục tình trạng xói lở bờ biển Quy Nhơn

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Chiều 7-11, Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn (Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai) cho biết đã yêu cầu đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng xói lở tại một cửa xả nước cạnh quán cà phê Sea Sand (phường Quy Nhơn).

Trước đó, vào sáng 7-11, một tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung phản ánh tại bãi biển Quy Nhơn, khu vực cạnh quán cà phê Sea Sand (gần khu vực ngã ba Xuân Diệu - Phan Đăng Lưu) “có một bể chứa nước thải” và hiện tượng nước thải chảy ra biển, hình thành rãnh cát từ bờ kè chạy dài ra biển.

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Nước chảy gây xói lở khu vực cửa xả hệ thống thoát nước cạnh quán cà phê Sea Sand ở bờ biển Quy Nhơn. Ảnh: Mạng xã hội

Theo bài viết, khu vực này hằng ngày có nhiều người dân và du khách tắm biển nên hình ảnh trên gây phản cảm. Đăng kèm với nội dung phản ánh là hình ảnh bãi cát bị xói lở.

Bài viết thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xã hội. Nhiều người đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục, bảo vệ môi trường biển Quy Nhơn và cảnh quan khu vực.

Theo đại diện Phòng Nông nghiệp, Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn, công trình trên không phải bể chứa nước thải mà là vị trí cửa xả hệ thống thoát nước ra biển, được bố trí tại nhiều điểm dọc bờ biển Quy Nhơn.

Các cửa xả này được thiết kế ngưỡng tràn, trong điều kiện thời tiết bình thường đảm bảo ngăn không cho nước thải chảy ra biển. Nước thải sẽ chảy theo các đường ống dẫn về trạm bơm để bơm về Nhà máy Xử lý nước thải Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông).

Sáng 7-11, Quy Nhơn có mưa nên có thể lượng nước mưa từ các tuyến đường đổ về hệ thống thoát nước, vượt ngưỡng tràn nên thoát ra biển, gây xói lở bờ biển.

Để đảm bảo cảnh quan, môi trường tại khu vực trên, Phòng Nông nghiệp, Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn đề nghị Ban Quản lý Dịch vụ công Quy Nhơn có giải pháp khắc phục.

Liên quan vấn đề này, lãnh đạo Ban Quản lý Dịch vụ công Quy Nhơn cho biết: Thời gian qua, đơn vị hợp đồng với Công ty cổ phần Môi trường Bình Định để cải tạo mặt bằng tại các cửa xả thoát nước. Hoạt động này được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo môi trường, mỹ quan bãi biển.

Đối với khu vực xói lở tại cửa xả thoát nước trên, Ban Quản lý Dịch vụ công Quy Nhơn yêu cầu Công ty cổ phần Môi trường Bình Định kiểm tra, sử dụng phương tiện chuyên dụng san gạt mặt bằng, đảm bảo cảnh quan bờ biển.

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