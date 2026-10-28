Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Môi trường - Đô thị

Không gian sống

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Khởi công Dự án Khu đô thị phía Tây Nam cầu Long Vân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VÕ HƯỜNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 28-10, tại phường Quy Nhơn Bắc, Công ty CP Tập đoàn CNT (CNT Group) tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu đô thị phía Tây Nam cầu Long Vân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đến dự.

Dự án Khu đô thị phía Tây Nam cầu Long Vân có diện tích hơn 9 ha, gồm các hạng mục chính: nhà ở liền kề, nhà ở xã hội, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe tập trung và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành khu đô thị hiện đại về không gian, kiến trúc và cảnh quan, tạo động lực phát triển phường Quy Nhơn Bắc nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.

khoi-cong-du-an.jpg
Các đại biểu bấm nút khởi công dự án Khu đô thị phía Tây Nam cầu Long Vân. Ảnh: Dũng Nhân

Để dự án triển khai hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, mỹ quan và hiệu quả lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để chủ đầu tư triển khai dự án; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, an ninh, trật tự; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm dự án được triển khai đúng quy định và phát huy hiệu quả.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Những người tình nguyện làm sạch đường phố

Những người tình nguyện làm sạch đường phố

Không gian sống

(GLO)- Từ tháng 7-2026 đến nay, anh Nguyễn Thành Phát (tổ 5, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) và anh Võ Vĩnh Triều (tổ 5, phường Thống Nhất) tự bỏ tiền mua máy cắt cỏ, dụng cụ lao động, tranh thủ ngày cuối tuần phát quang cây bụi, thu gom rác trên những tuyến đường, vỉa hè nhiều cỏ dại.

Nhà phố 7 tầng ngập tràn ánh sáng và cây xanh

Nhà phố 7 tầng ngập tràn ánh sáng và cây xanh

Không gian sống

Nằm tại khu vực ngã tư Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh (TPHCM), ngôi nhà gồm một tầng hầm và 7 tầng nổi được thiết kế với nhiều khoảng mở, ban công và cây xanh. Bên cạnh yêu cầu về công năng, gia chủ còn đưa các quan niệm phong thủy vào quá trình bố trí không gian sống.

Giữ ngói nhà cũ làm những mái hiên cho ngôi nhà mới

Giữ ngói nhà cũ làm những mái hiên cho ngôi nhà mới

Không gian sống

Những viên ngói vảy cá được giữ lại sau khi ngôi nhà cũ bị phá dỡ đã có một đời sống mới trong căn nhà của gia đình hai thế hệ ở Tây Ninh. Chúng được dùng để lợp bốn mái hiên, trong đó có hai mái hiên nằm ngay bên trong nhà, gợi lại một khoảng không quen thuộc trong nếp sống gia đình Việt.

Thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải lặn biển bảo vệ rạn san hô

Khi người dân trở thành “người giữ biển”

Không gian sống

(GLO)- Hơn 10 năm qua, các thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông vẫn bền bỉ lặn biển thu gom rác, bảo vệ rạn san hô, cứu hộ rùa biển. Những việc làm âm thầm ấy góp phần hồi sinh hệ sinh thái, giữ nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Cầu Trần Hưng Đạo thi công 'thần tốc', dựng vòm thép chỉ sau 8 tháng khởi công

Cầu Trần Hưng Đạo thi công 'thần tốc', dựng vòm thép chỉ sau 8 tháng khởi công

Không gian sống

Trên công trường dự án thi công cầu Trần Hưng Đạo những ngày tháng 8 này, đội ngũ công nhân dưới lòng sông, trên bờ đang khẩn trương tăng ca, máy móc hoạt động hết công suất. Sau gần 8 tháng thi công, dự án đã vượt qua những cột mốc khó khăn nhất, để bước vào giai đoạn tăng tốc về đích.

Ngăn ô nhiễm từ cửa xả Ghềnh Ráng

Ngăn ô nhiễm từ cửa xả Ghềnh Ráng

Không gian sống

(GLO)- Nước thải sinh hoạt thường xuyên tràn qua cửa xả ven biển Ghềnh Ráng (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) gây mùi hôi, ảnh hưởng môi trường, cảnh quan và hoạt động du lịch. Việc nâng cấp hệ thống thu gom, xử lý nước thải đang được đặt ra nhằm xử lý dứt điểm tình trạng này.

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh

Không gian sống

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh tại phường Hội Phú. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

Không gian sống

(GLO)- Dự án Phương Mai Bay Resort được tỉnh Gia Lai gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng cho toàn bộ dự án so với ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thực hiện dự án này vẫn ì ạch.

Gia Lai tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Gia Lai tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Không gian sống

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm, xử lý nghiêm vi phạm, không để phát sinh các điểm nóng về môi trường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

null