(GLO)- Sáng 28-10, tại phường Quy Nhơn Bắc, Công ty CP Tập đoàn CNT (CNT Group) tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu đô thị phía Tây Nam cầu Long Vân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đến dự.

Dự án Khu đô thị phía Tây Nam cầu Long Vân có diện tích hơn 9 ha, gồm các hạng mục chính: nhà ở liền kề, nhà ở xã hội, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe tập trung và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành khu đô thị hiện đại về không gian, kiến trúc và cảnh quan, tạo động lực phát triển phường Quy Nhơn Bắc nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án Khu đô thị phía Tây Nam cầu Long Vân. Ảnh: Dũng Nhân

Để dự án triển khai hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, mỹ quan và hiệu quả lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để chủ đầu tư triển khai dự án; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, an ninh, trật tự; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm dự án được triển khai đúng quy định và phát huy hiệu quả.