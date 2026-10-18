Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn với tổng vốn đầu tư hơn 124 tỷ đồng

(GLO)- Sáng 18-10, tại xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Tiến Phát tổ chức khởi công dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và thương mại, dịch vụ ven sông Kôn. Dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng.

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 2,46 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 124,6 tỷ đồng. Các hạng mục gồm: khu lưu trú nghỉ dưỡng, nhà hàng, trung tâm tổ chức sự kiện, hồ bơi, khu thể thao, cà phê, quầy trưng bày sản phẩm OCOP cùng hệ thống cây xanh, cảnh quan.

Quang cảnh lễ khởi công dự án. Ảnh: Bình Dương

Dự án hướng đến hình thành tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ ven sông Kôn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh: Phát triển du lịch gắn với thương mại, dịch vụ là hướng đi quan trọng nhằm khai thác lợi thế của từng địa phương, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, tập trung nguồn lực triển khai dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, xây dựng phương án quản lý, vận hành hiệu quả, phát triển các sản phẩm, dịch vụ đặc trưng, tăng cường liên kết với các cơ sở sản xuất tại địa phương, ưu tiên sử dụng lao động tại chỗ và quảng bá sản phẩm OCOP.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Bình Dương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và chính quyền xã Vĩnh Thạnh chủ động phối hợp, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư theo quy định; tăng cường quản lý, giám sát, bảo đảm dự án được triển khai đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng góp phần hình thành điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ mới, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Tiến Phát tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và gia đình chính sách xã Vĩnh Thạnh. Ảnh: Xuân Định

Dịp này, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Tiến Phát đã trao tặng 50 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh.