Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính - Doanh nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn với tổng vốn đầu tư hơn 124 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
XUÂN ĐỊNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 18-10, tại xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Tiến Phát tổ chức khởi công dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và thương mại, dịch vụ ven sông Kôn. Dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng.

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 2,46 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 124,6 tỷ đồng. Các hạng mục gồm: khu lưu trú nghỉ dưỡng, nhà hàng, trung tâm tổ chức sự kiện, hồ bơi, khu thể thao, cà phê, quầy trưng bày sản phẩm OCOP cùng hệ thống cây xanh, cảnh quan.

khoi-cong-du-an-du-lich-ven-song-kon-hon-124-ty-dong.jpg
Quang cảnh lễ khởi công dự án. Ảnh: Bình Dương

Dự án hướng đến hình thành tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ ven sông Kôn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh: Phát triển du lịch gắn với thương mại, dịch vụ là hướng đi quan trọng nhằm khai thác lợi thế của từng địa phương, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, tập trung nguồn lực triển khai dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, xây dựng phương án quản lý, vận hành hiệu quả, phát triển các sản phẩm, dịch vụ đặc trưng, tăng cường liên kết với các cơ sở sản xuất tại địa phương, ưu tiên sử dụng lao động tại chỗ và quảng bá sản phẩm OCOP.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-tu-cong-hoang-phat-bieu-tai-le-khoi-cong.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Bình Dương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và chính quyền xã Vĩnh Thạnh chủ động phối hợp, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư theo quy định; tăng cường quản lý, giám sát, bảo đảm dự án được triển khai đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng góp phần hình thành điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ mới, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-dich-vu-tong-hop-tan-tien-phat-trao-tang-50-suat-qua-cho-hoc-sinh-co-hoan-canh-kho-khan-ho-ngheo-va-gia-dinh-chinh-sach-xa-vinh-thanh.jpg
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Tiến Phát tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và gia đình chính sách xã Vĩnh Thạnh. Ảnh: Xuân Định

Dịp này, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Tiến Phát đã trao tặng 50 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Lễ khởi công Dự án Khu du lịch Hà Ra - Phú Thứ Bay

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh dự Lễ khởi công Dự án Khu du lịch Hà Ra - Phú Thứ Bay

(GLO)- Sáng 28-9, tại thôn Tân Phú, xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Đầu tư Xuân Định tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển Hà Ra - Phú Thứ Bay. Dự án có tổng vốn đầu tư 133 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý IV-2027.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Dư nợ tín dụng chính sách gần 18.250 tỷ đồng

Gia Lai: Dư nợ tín dụng chính sách gần 18.250 tỷ đồng

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Với tổng dư nợ gần 18.250 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm, tín dụng chính sách tại Gia Lai tiếp tục tạo nguồn lực hỗ trợ người nghèo, tạo việc làm và phát triển sản xuất. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2026, đồng thời kiểm soát chặt chất lượng vốn.

Lợi ích kép của hoàn thuế điện tử

Lợi ích kép của hoàn thuế điện tử

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Việc Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Thuế tỉnh Gia Lai triển khai công tác hoàn thuế trên môi trường điện tử không chỉ rút ngắn quy trình, đảm bảo tính minh bạch mà còn giúp doanh nghiệp nhanh chóng khơi thông nguồn vốn, phục vụ đắc lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Gia Lai: Bồi dưỡng quản trị tài chính công, tài sản công cho 440 cán bộ, công chức cấp xã

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị tài chính công, tài sản công cho công chức cấp xã

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Sáng 10-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Sở Tài chính phối hợp với Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Kiểm toán Nhà nước) khai mạc khóa đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị tài chính công, tài sản công cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường".

Chấm dứt mã số thuế, doanh nghiệp phải hoàn thành những nghĩa vụ gì?

Chấm dứt mã số thuế, doanh nghiệp phải hoàn thành những nghĩa vụ gì?

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Doanh nghiệp ngừng kinh doanh nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế vẫn phải xử lý các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng. Việc đóng mã số thuế không chỉ là thủ tục hành chính mà còn gắn với trách nhiệm kê khai, thanh toán và xử lý các khoản liên quan đến ngân sách nhà nước.

null