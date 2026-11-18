(GLO)- Thanh tra Chính phủ dự kiến triển khai các cuộc thanh tra tại Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) và 4 công ty xổ số kiến thiết ở phía Nam trong năm 2027, tập trung vào công tác quản lý vốn, tài sản và việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Theo kế hoạch thanh tra năm 2027 mới được ban hành, Thanh tra Chính phủ đưa 5 doanh nghiệp kinh doanh xổ số vào diện thanh tra với 2 nhóm nội dung khác nhau.

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra Vietlott và 4 công ty xổ số trong năm 2027. Ảnh: VGP News

Cụ thể, tại khu vực phía Nam, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III) được giao tổ chức thanh tra việc quản lý vốn và tài sản tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An.

Thời kỳ thanh tra được xác định từ ngày 1-1-2024 đến ngày 31-12-2026. Theo kế hoạch, cuộc thanh tra dự kiến được công bố trong quý III/2027.

Trong khi đó, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI) dự kiến tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại 3 doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng.

Thời kỳ thanh tra đối với 3 doanh nghiệp này được tính từ năm 2025 đến năm 2026. Cuộc thanh tra dự kiến được công bố trong quý III-IV/2027.

Bên cạnh các cuộc thanh tra chính thức, kế hoạch năm 2027 của Thanh tra Chính phủ còn bố trí một số cuộc thanh tra dự phòng trong các lĩnh vực quản lý vốn nhà nước, tín dụng, đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Đáng chú ý, trong danh sách dự phòng có cuộc thanh tra việc quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV Nhà máy in tiền quốc gia, với thời kỳ thanh tra từ năm 2024 đến năm 2026; thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động cấp tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, thời kỳ 2025-2026.

Ngoài ra, cơ quan này dự kiến thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do Tập đoàn C.E.O và Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền làm nhà đầu tư hoặc chủ đầu tư.

Việc đưa các doanh nghiệp xổ số vào kế hoạch thanh tra năm 2027 nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý, kinh doanh, sử dụng vốn và tài sản, đồng thời góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vi phạm nếu có theo quy định.