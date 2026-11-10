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Hoa hồng đại lý xổ số được tính thế nào, mức trần 15% áp dụng ra sao?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Dân Trí, TTO)

(GLO)- Mức trần hoa hồng đại lý xổ số hiện được quy định tối đa 15% doanh thu từ hoạt động kinh doanh xổ số. Tuy nhiên, đây không phải tỷ lệ hoa hồng bắt buộc mà mọi đại lý đều được hưởng. Doanh nghiệp xổ số quyết định mức chi cụ thể và phải ghi rõ trong hợp đồng đại lý.

Theo quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13-11-2017 của Chính phủ và Thông tư số 138/2017/TT-BTC ngày 25-12-2017 của Bộ Tài chính, hoa hồng đại lý là khoản tiền doanh nghiệp kinh doanh xổ số trả cho đại lý để thực hiện việc bán vé.

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Mức trần hoa hồng đại lý xổ số hiện được quy định tối đa 15% doanh thu từ hoạt động kinh doanh xổ số. Ảnh: Khắc Tâm/TTO

Mức chi hoa hồng do doanh nghiệp kinh doanh xổ số quyết định, nhưng tối đa không vượt quá 15% doanh thu từ hoạt động kinh doanh các loại hình xổ số được phép kinh doanh. Doanh thu làm căn cứ tính mức trần này bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế tiêu thụ đặc biệt. Tỷ lệ hoa hồng cụ thể phải được quy định trong hợp đồng đại lý xổ số giữa doanh nghiệp và đại lý.

Ví dụ, với vé xổ số có mệnh giá 10.000 đồng, nếu áp dụng mức hoa hồng tối đa 15% thì khoản hoa hồng tương ứng là 1.500 đồng/vé. Trên thực tế, người bán vé số dạo thường nhận mức chiết khấu khoảng 10-11% mệnh giá vé, tương đương 1.000-1.100 đồng/vé 10.000 đồng. Mức này được thỏa thuận giữa người bán vé số dạo và đại lý cấp trên, trên cơ sở hợp đồng đại lý đã ký với doanh nghiệp xổ số.

Theo giải đáp của Bộ Tài chính, doanh nghiệp xổ số ký hợp đồng với đại lý, quy định mức hoa hồng trong hợp đồng. Trên cơ sở đó, đại lý và người bán vé số dạo tự thỏa thuận mức chiết khấu căn cứ nhu cầu, khả năng tiêu thụ.

Liên quan đến việc hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 394/2026/NĐ-CP.

Theo nội dung giải trình của Bộ Tài chính, cơ quan soạn thảo đề xuất tiếp tục duy trì mức trần hoa hồng đại lý 15% doanh thu từ giá trị vé xổ số đã bán. Mức này được đánh giá đã triển khai ổn định, tạo điều kiện linh hoạt cho doanh nghiệp trong việc tổ chức mạng lưới phân phối và chưa phát sinh vướng mắc đáng kể trong thực tế.

Cơ quan này cũng tiếp thu ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện quy định về căn cứ xác định doanh thu tính hoa hồng, nhất là đối với xổ số truyền thống phát hành theo cơ chế liên kết.

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