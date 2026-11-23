(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định thành lập Cụm công nghiệp Bình Phú 2 tại xã Bình Phú. Cụm công nghiệp này rộng 75 ha, có tổng vốn đầu tư dự kiến là 498 tỷ đồng.

Dự án do Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng công nghiệp BNT làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, triển khai tại thôn Phú Mỹ và thôn Hòa Trung.

Trong tổng vốn đầu tư, chi phí thực hiện dự án khoảng 422 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 76 tỷ đồng. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được quyết định cho thuê đất.

Dự án khi triển khai phải đảm bảo các quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường.

﻿- Trong ảnh: CCN Cát Hiệp (xã Hòa Hội). Ảnh: Trọng Lợi

CCN Bình Phú 2 định hướng phát triển theo mô hình sinh thái, cộng sinh công nghiệp và tuần hoàn tài nguyên; ưu tiên thu hút các ngành chế biến nông, lâm sản, chế biến gỗ, sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu xây dựng, cơ khí, may mặc, da giày, kho bãi và dịch vụ logistics.

Theo kế hoạch, dự án hoàn thành các thủ tục đầu tư vào tháng 2-2027, khởi công xây dựng hạ tầng trong tháng 3-2027 và đưa vào hoạt động từ tháng 12-2028.

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư bảo đảm kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng trong vòng 6 tháng; đồng thời phải bảo đảm tiến độ, không gia hạn và chấp nhận chấm dứt hoạt động nếu triển khai chậm trễ.