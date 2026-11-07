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Thành lập Cụm công nghiệp Hàm Rồng với quy mô 75 ha

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(GLO)- Ngày 6-11, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 4724/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Hàm Rồng tại phường Hội Phú và xã Ia Băng với quy mô 75 ha, được định hướng phát triển theo mô hình sinh thái.

Theo quyết định, Công ty TNHH Nông nghiệp Thagri Gia Lai là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 550 tỷ đồng, còn lại 550 tỷ đồng là vốn vay ngân hàng.

Cụm công nghiệp Hàm Rồng được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: san nền, giao thông nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, cây xanh cùng các công trình phụ trợ. Việc phát triển theo mô hình sinh thái hướng đến xây dựng không gian sản xuất gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Về định hướng thu hút đầu tư, cụm công nghiệp ưu tiên các ngành chế biến sâu nông sản, lâm sản; sản xuất sản phẩm cơ khí, công nghiệp phục vụ nông nghiệp; sản xuất thức ăn chăn nuôi và phân hữu cơ khoáng. Đồng thời, dành quỹ đất phù hợp để thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo quy định.

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Gia Lai hiện có 76/175 cụm công nghiệp có quyết định thành lập, với tổng diện tích 3.579,1 ha.
﻿- Trong ảnh: Cụm công nghiệp Tân Đức giai đoạn 2 (phường An Nhơn) đang thi công hạ tầng. Ảnh: Trọng Lợi

Theo kế hoạch, chủ đầu tư sẽ hoàn thành các thủ tục đầu tư và khởi công dự án trong quý IV/2026. Giai đoạn từ quý I/2027 đến quý I/2028 tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật; đến quý II/2028 hoàn thành, đưa cụm công nghiệp vào hoạt động. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày UBND tỉnh quyết định cho thuê đất.

Việc thành lập Cụm công nghiệp Hàm Rồng góp phần mở rộng quỹ đất công nghiệp, tạo thêm dư địa thu hút đầu tư và phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các cam kết, nghĩa vụ ký quỹ, bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Các sở, ngành và địa phương liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, tài chính và phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm dự án được triển khai đúng quy định.

Đến nay, toàn tỉnh có 76/175 cụm công nghiệp có quyết định thành lập, với tổng diện tích 3.579,1 ha. Các cụm công nghiệp đã thu hút 30 dự án đầu tư, đạt 111% kế hoạch, với tổng vốn đầu tư 3.691,4 tỷ đồng, diện tích 82,3 ha. Ngoài ra, có 9 dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư, với tổng vốn dự kiến 1.614 tỷ đồng, diện tích 29,5 ha.

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