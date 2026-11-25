(GLO)- Người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký có thể được xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 63/2026/QH16.

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết số 63/2026/QH16 về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 21-11-2026 đến hết ngày 30-6-2028, hướng đến các trường hợp tồn đọng nghĩa vụ thuế do ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục về mã số thuế.

Người nộp thuế không phải làm hồ sơ xin xóa tiền chậm nộp riêng, nhưng vẫn phải hoàn thiện hồ sơ liên quan đến tình trạng mã số thuế và thanh toán đầy đủ các khoản nghĩa vụ thuộc diện phải nộp. Ảnh: Internet

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, đối tượng áp dụng là người nộp thuế được cơ quan thuế xác định ở trạng thái 03 - ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; hoặc trạng thái 06 - không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tính đến hết ngày 23-10-2026.

Đối với lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài còn nợ, người nộp thuế thuộc diện áp dụng không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ riêng. Cơ quan thuế sẽ căn cứ dữ liệu quản lý để rà soát, xác định khoản nợ đủ điều kiện và thực hiện xử lý theo quy định.

Chính sách áp dụng đối với các khoản lệ phí môn bài chưa nộp vào ngân sách nhà nước, bao gồm thuế môn bài phát sinh trước ngày 1-1-2017 và tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 1-7-2013 theo phạm vi quy định tại Nghị quyết.

Trường hợp người nộp thuế chưa kê khai, nộp lệ phí môn bài thuộc diện được xử lý thì không phải thực hiện kê khai, nộp khoản lệ phí này và không bị tính tiền chậm nộp tương ứng.

Người nộp thuế có thể theo dõi kết quả xử lý trên tài khoản giao dịch thuế điện tử hoặc thông tin công khai của cơ quan thuế.

Đối với tiền chậm nộp của các khoản thuế, khoản thu khác, người nộp thuế phải thực hiện đầy đủ các điều kiện theo Nghị quyết.

Cụ thể, cần nộp đủ tiền thuế nợ gốc, các khoản thu khác còn nợ và tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính nếu có. Đồng thời, phải nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế để cơ quan thuế tiếp nhận chậm nhất ngày 30-6-2028.

Nghị quyết quy định không xem xét xóa tiền chậm nộp đối với người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoặc vi phạm về hóa đơn, chứng từ; chi nhánh, văn phòng đại diện ngừng hoạt động trong khi doanh nghiệp, tổ chức chủ quản vẫn hoạt động hoặc tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.

Ngoài ra, người nộp thuế có hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc phát sinh nghĩa vụ thuế từ hoạt động này trong thời gian ở trạng thái 03 hoặc 06 cũng không thuộc diện được xóa tiền chậm nộp theo quy định, trừ trường hợp bán, thanh lý tài sản, hàng hóa còn lại để chấm dứt hoạt động và đã kê khai, nộp đủ thuế phát sinh.

Đối với trường hợp đang thanh tra, điều tra, truy tố hoặc xét xử, việc xem xét xóa tiền chậm nộp được thực hiện sau khi có đầy đủ căn cứ theo quy định.

Cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế địa phương khẩn trương rà soát dữ liệu, phân loại hồ sơ, thông báo và hướng dẫn người nộp thuế về khoản nợ được xử lý, nghĩa vụ còn phải thực hiện và thủ tục cần hoàn thiện.

Người nộp thuế thuộc diện áp dụng cần chủ động kiểm tra tình trạng mã số thuế, đối chiếu nghĩa vụ trên hệ thống và liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp nếu có chênh lệch dữ liệu, tránh bỏ lỡ thời hạn thực hiện chính sách.