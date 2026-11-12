(GLO)- Sau gần 6 tháng triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Thuế tỉnh Gia Lai đã xử lý, chuyển trạng thái phù hợp đối với hơn 28.000 mã số thuế.

Kết quả này không chỉ góp phần chuẩn hóa dữ liệu quản lý thuế mà còn tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh duy trì hoặc khôi phục hoạt động.

Gỡ vướng từ những mã số thuế “treo”

Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-CT của Cục Thuế, Thuế tỉnh triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, tập trung xử lý 2 nhóm: trạng thái 03 (người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) và trạng thái 06 (người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký).

Đến ngày 31-10, toàn tỉnh đã xử lý, chuyển trạng thái phù hợp đối với 28.329 mã số thuế, gồm 17.286 mã số trạng thái 03 và 11.043 mã số trạng thái 06.

Đằng sau kết quả này là quá trình rà soát, đối chiếu dữ liệu, xác minh tình trạng hoạt động và hướng dẫn người nộp thuế hoàn tất các thủ tục còn tồn đọng. Qua đó, nhiều vướng mắc liên quan đến mã số thuế được tháo gỡ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Trong quá trình làm hồ sơ vay vốn phục vụ kinh doanh, ông Trương Sĩ Trung Tân - chủ hộ kinh doanh Tan Men’s Hair Designer (phường Quy Nhơn Bắc) bất ngờ phát hiện mã số thuế của mình không còn ở trạng thái hoạt động, khiến việc hoàn thiện hồ sơ bị gián đoạn.

Ông đã liên hệ Thuế cơ sở 1 để tìm hiểu nguyên nhân và được công chức thuế kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết. Ngay trong ngày, trạng thái mã số thuế được khôi phục, giúp ông tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vay vốn.

Công chức Thuế cơ sở 1 hướng dẫn người nộp thuế kiểm tra, cập nhật thông tin mã số thuế trên thiết bị điện tử, góp phần tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động kinh doanh. Ảnh: Dũng Nhân

Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; một số không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng chưa cập nhật thông tin. Tình trạng này khiến dữ liệu quản lý thiếu chính xác, gây vướng mắc khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc khôi phục kinh doanh.

Các đơn vị thuế cơ sở chủ động phân loại, xác minh và hướng dẫn người nộp thuế hoàn tất thủ tục. Trường hợp tiếp tục kinh doanh được hỗ trợ khôi phục trạng thái hoạt động; trường hợp đã ngừng kinh doanh được hướng dẫn chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Từ góc độ đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, bà Cao Thị Lý - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ kế toán Haly (phường Quy Nhơn Bắc) đánh giá, việc làm sạch mã số thuế còn góp phần hạn chế tình trạng lợi dụng đăng ký kinh doanh để thành lập doanh nghiệp “ma”, mua bán hóa đơn, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và quyền lợi của doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật.

Tiếp tục xử lý dứt điểm, nâng cao chất lượng phục vụ

Để thực hiện chiến dịch, cùng với việc rà soát, xử lý các mã số thuế tồn đọng, Thuế tỉnh tăng cường phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính để đồng bộ thông tin. Đến nay, cơ quan đăng ký kinh doanh đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với 3.171 tổ chức có mã số thuế ở trạng thái 06, góp phần đưa dữ liệu quản lý sát với thực tế.

Đối với các trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế triển khai các biện pháp quản lý theo quy định. Đến nay, Thuế tỉnh đã thực hiện tạm hoãn xuất cảnh đối với 10.104 trường hợp, đồng thời ban hành 15.932 thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh.

Việc thông báo nhằm giúp người nộp thuế chủ động liên hệ cơ quan thuế, hoàn thành nghĩa vụ và giải quyết các thủ tục còn tồn đọng, hạn chế phát sinh vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

Theo ông Trần Hữu Danh - Phó Trưởng Thuế tỉnh, chiến dịch không chỉ nhằm làm sạch dữ liệu mà còn tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, nâng cao hiệu quả quản lý. Các mã số thuế chưa được xử lý dứt điểm có thể khiến người nộp thuế gặp vướng mắc khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc quay lại kinh doanh.

Thời gian còn lại năm 2026, Thuế tỉnh tiếp tục phân loại hồ sơ, giao chỉ tiêu xử lý đến từng đơn vị, công chức; phấn đấu hoàn thành xử lý các trường hợp ở trạng thái 03 trước ngày 31-12-2026.

Với trạng thái 06, cơ quan thuế tiếp tục rà soát, xác minh và hướng dẫn người nộp thuế hoàn tất thủ tục. Riêng nhóm đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục, mục tiêu xử lý đạt 50%. Đồng thời, đẩy nhanh giải quyết hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, phối hợp liên ngành xác minh các trường hợp khó liên hệ.

Thuế tỉnh khuyến nghị doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động tra cứu trạng thái mã số thuế trên Cổng thông tin điện tử ngành thuế hoặc ứng dụng eTax Mobile.

Trường hợp ngừng kinh doanh cần hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; nếu tiếp tục hoạt động, phải cập nhật đầy đủ thông tin đăng ký, nhất là địa chỉ, người đại diện và số điện thoại. Khi nhận được thông báo của cơ quan thuế, người nộp thuế cần chủ động phối hợp xử lý, tránh phát sinh vướng mắc.