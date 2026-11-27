(GLO)- Chiều 27-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin chuỗi sự kiện bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp (ISOM) APEC 2027 sắp diễn ra tại phường Quy Nhơn.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thị Anh Thảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Đình Hiệp - Giám đốc Sở Ngoại vụ đồng chủ trì họp báo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Hân

Thông tin về kết quả Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, tỉnh đã tổ chức hơn 140 hoạt động thuộc 15 chuỗi sự kiện.

Nhiều sự kiện tạo dấu ấn như: Mega Concert “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” thu hút hơn 70.000 khán giả, Lễ hội Du lịch hè, Ngày Lữ hành Việt Nam, Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam, Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya...

Công tác quảng bá cũng cho thấy tư duy làm truyền thông hiện đại. Bên cạnh gần 10.000 tin, bài trên báo chí truyền thống và các đợt xúc tiến tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, châu Âu, tỉnh cũng khai thác triệt để không gian số. Hệ sinh thái “Chạm Gia Lai” thu hút hơn 21,7 triệu lượt xem.

Chương trình thực tế “Say Hi Rực rỡ” cán mốc hơn 128 triệu lượt xem trên các nền tảng. Cùng với 6 triệu tin nhắn viễn thông gửi đi mỗi ngày trong các đợt cao điểm, thông điệp “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch” đã thực sự đi vào đời sống.

Hiệu quả truyền thông và chất lượng sản phẩm mới nhanh chóng chuyển hóa thành doanh thu. Năm 2026, Gia Lai ước đón 16 triệu lượt khách (tăng 29% so với năm 2025, đạt 106,7% kế hoạch), tổng thu du lịch đạt 36.100 tỷ đồng (vượt 3,1% chỉ tiêu).

Hành trình liên tuyến “Biển Quy Nhơn - Đại ngàn Pleiku” định hình rõ nét cùng hạ tầng kết nối đồng bộ qua Sân bay Phù Cát, Cảng Quy Nhơn và Ga Diêu Trì.

Theo thông tin tại buổi họp báo, chuỗi hoạt động bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra đầu tháng 12 tại phường Quy Nhơn dự kiến đón khoảng 2.500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Cụ thể, sáng 6-12 sẽ diễn ra hội nghị tổng kết; vào 20 giờ 10 phút cùng ngày, lễ bế mạc sẽ diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8, tiếp sóng trên kênh GTV và các đài địa phương với nghi thức trao cờ luân lưu đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2027 cho tỉnh Quảng Trị, cùng chương trình nghệ thuật bán thực cảnh kết hợp công nghệ Laser, Mapping và pháo hoa.

Trong dịp này, tỉnh còn đón tàu biển quốc tế cập Cảng Quy Nhơn (ngày 4-12); trao giải cuộc thi ảnh, video clip Festival cồng chiêng - Hoa dã quỳ; đón các đoàn Famtrip, Presstrip và tàu hỏa charter cập ga Diêu Trì (ngày 9-12).

Về ISOM APEC 2027, theo thông tin tại buổi họp báo, sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 9-12-2026 tại phường Quy Nhơn. Trong khuôn khổ sự kiện sẽ có các hoạt động chính thức do Ủy ban Quốc gia APEC và Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với tỉnh Gia Lai thực hiện, gồm: Hội thảo chuyên đề về các ưu tiên năm APEC 2027, Phiên họp hẹp ISOM, Cuộc họp không chính thức của Ủy ban Thương mại và Đầu tư APEC, Phiên họp toàn thể Hội nghị ISOM.

Nằm trong chuỗi bên lề sự kiện, vào chiều 8-12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Gia Lai năm 2026 với sự tham dự của khoảng 1.000-1.200 đại biểu trong nước và quốc tế.

Tại hội nghị, tỉnh sẽ giới thiệu tiềm năng, môi trường đầu tư, thương mại, du lịch; đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và trao các thỏa thuận hợp tác, bản ghi nhớ đầu tư (MOU); đồng thời, tổ chức không gian trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu và nghề truyền thống của địa phương.

Phóng viên Báo Tuổi Trẻ nêu câu hỏi về công tác chuẩn bị cho ISOM APEC 2027. Ảnh: Nguyễn Hân

Tại buổi họp báo, các phóng viên đã đặt nhiều câu hỏi về công tác chuẩn bị hạ tầng, lễ tân, an ninh, an toàn thực phẩm và các điều kiện tác nghiệp của phóng viên tại chuỗi sự kiện sắp diễn ra tại Quy Nhơn.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan đã giải đáp cụ thể các vấn đề mà các phóng viên quan tâm.

Phát biểu kết luận buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cảm ơn sự đồng hành của báo chí trong Năm Du lịch quốc gia 2026; đồng thời nhấn mạnh thời gian tới tỉnh sẽ định hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, phát triển kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa thành động lực tăng trưởng mới.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Hân

Khẳng định ISOM APEC 2027 là mở đầu quan trọng cho Năm APEC 2027 của Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, tỉnh đang chuẩn bị kỹ lưỡng từng khâu phục vụ, đón tiếp, bảo đảm an ninh, an toàn để chuỗi sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp; qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Gia Lai thân thiện, giàu bản sắc và đẩy tiềm năng ra thế giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, Ban Tổ chức sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp, góp phần làm nên thành công cho công tác truyền thông của chuỗi sự kiện.