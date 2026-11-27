(GLO)- Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành Công điện số 23/CĐ-TL-ATĐ yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát an toàn hồ chứa, vận hành điều tiết phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Tại Gia Lai, công tác kiểm tra, cảnh báo và ứng phó được tập trung vào các hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước, hồ xung yếu và những khu vực có nguy cơ ngập lụt.

Theo dự báo, từ chiều tối 27-11 đến sáng 30-11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Mưa có cường độ lớn, nguy cơ gây ngập úng vùng trũng thấp, lũ trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

Ảnh: facebook Huy Nguyen

Công điện yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, kiểm tra, rà soát an toàn công trình thủy lợi, nhất là hồ chứa trọng điểm, hồ có nguy cơ xảy ra sự cố; chủ động xây dựng phương án ứng phó, bố trí lực lượng, vật tư, thiết bị sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Đối với công trình đang thi công, cần đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn, không để ảnh hưởng đến dòng chảy, gây ngập úng.

Các địa phương cần tổ chức khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ ngập lụt, chủ động phương án tiêu úng phù hợp với tình hình mưa và năng lực công trình thủy lợi; ưu tiên vận hành tiêu nước cho các khu dân cư, khu công nghiệp, vùng trũng thấp và diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, khẩn trương tích nước các hồ chứa phù hợp với tình trạng an toàn công trình, bảo đảm lượng nước cao nhất có thể để chủ động phòng, chống hạn, thiếu nước trong thời gian ảnh hưởng của El Nino.

Đặc biệt, các hồ chứa phải xây dựng kịch bản vận hành khi xảy ra mưa lũ cực đoan, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; cảnh báo sớm người dân trước khi hồ xả lũ, chủ động phương án ứng phó khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

Trước dự báo khả năng mưa lớn trên diện rộng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã có Công văn số 72/BCH-PCTT yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị quản lý hồ chứa chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, mực nước trên các sông, hồ chứa; cập nhật, cảnh báo kịp thời đến các địa phương, nhất là khu vực lưu vực sông Hà Thanh, sông Kôn, sông Ba và các địa bàn có nguy cơ cao. Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, bảo đảm an toàn các hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du, đặc biệt là hồ thủy lợi nhỏ đã tích đầy nước, hồ xung yếu.

Các đơn vị quản lý, khai thác hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh được yêu cầu kiểm tra an toàn đập, hồ chứa; vận hành điều tiết đúng quy trình đã được phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Bố trí lực lượng thường trực vận hành, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh; thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương và người dân vùng hạ du trước khi vận hành xả nước.

UBND các xã, phường, nhất là khu vực phía Đông tỉnh, cần rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phương án sơ tán dân khi cần thiết; tổ chức canh gác, cảnh báo tại các ngầm tràn, cầu yếu, tuyến đường bị ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở.

Các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian xảy ra thiên tai, thường xuyên cập nhật thông tin, chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.