(GLO)- Chiều 20-11, tại UBND xã Canh Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc với 3 xã Canh Vinh, Vân Canh, Canh Liên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng, ước thực hiện năm 2026 và xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và doanh nghiệp đang đầu tư trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. ﻿Ảnh: Nguyễn Hân

Theo báo cáo của UBND các xã, trong 10 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao, thu ngân sách vượt dự toán.

Bí thư Đảng ủy xã Canh Vinh Nguyễn Thị Thu Thủy cho hay: Năm 2027, địa phương phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 12,7%. Ảnh: Nguyễn Hân

Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia được đẩy mạnh; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội được bảo đảm. Ước thực hiện cả năm 2026, tổng giá trị sản phẩm của xã Canh Vinh tăng 10,5%, xã Vân Canh tăng 8,5% và xã Canh Liên tăng 3,96%.

Trên cơ sở đó, các địa phương đã xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027 với quyết tâm cao. Trong đó, xã Canh Vinh phấn đấu đạt mức tăng trưởng 12,7%, xã Vân Canh đạt 8,5% và xã Canh Liên đạt 3,8%.

Đại diện doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn xã Canh Vinh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hân

Để bảo đảm mục tiêu đề ra, lãnh đạo 3 xã xác định triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm theo hướng tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, hạ tầng và phát huy năng lực sản xuất của doanh nghiệp, vùng nguyên liệu; đồng thời, kiến nghị tỉnh kịp thời hỗ trợ tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền 3 xã Canh Vinh, Vân Canh và Canh Liên trong việc ổn định tổ chức bộ máy, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ một số mặt còn hạn chế, nhất là trong công tác thống kê, tính toán tốc độ tăng trưởng. Đồng chí yêu cầu các xã phối hợp chặt chẽ với ngành thống kê rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, bảo đảm tính đúng, tính đủ giá trị sản xuất, giá trị xây dựng cơ bản của tất cả các dự án đầu tư và hoạt động của các đơn vị đứng chân trên địa bàn nhằm phản ánh thực chất tốc độ tăng trưởng.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Châu đề nghị các xã xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027 sát với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Ảnh: Nguyễn Hân

Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2027, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo 3 xã, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát các chương trình hành động của Tỉnh ủy và đề án của các sở, ngành để cụ thể hóa thành kế hoạch sát với thực tiễn.

Các địa phương phải nhận diện rõ dư địa phát triển, xác định khâu đột phá trên từng lĩnh vực bằng những dự án, chương trình cụ thể; chủ động rà soát quy hoạch, xây dựng danh mục kêu gọi đầu tư gắn với thế mạnh từng vùng về công nghiệp, đô thị, dịch vụ, năng lượng tái tạo và nông - lâm nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hân

Cùng với đó, các xã cần đổi mới tư duy, năng động mời gọi và đồng hành cùng doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền cơ sở phải xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là điều kiện tiên quyết, nhiệm vụ trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ các dự án; qua đó gia tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương cần siết chặt quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, kiên quyết ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất và xây dựng trái phép.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tháo gỡ nút thắt về hạ tầng giao thông, điện, nước và hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu, cụm công nghiệp; hỗ trợ tối đa thủ tục, mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án điện gió sớm phát điện thương mại, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách.

Ngoài ra, ưu tiên bố trí vốn đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo nhân lực tại chỗ, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và giữ vững ổn định địa bàn.