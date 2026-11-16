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Thời sự

Tổng duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại xã Ia Boòng

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ĐOÀN BÌNH LỆ XUÂN
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(GLO)- Sáng 16-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ vừa được Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) quy tập tại địa bàn xã Ia Boòng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Trưởng Ban chuyên trách tỉnh dự và chỉ đạo chương trình tổng duyệt.

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải và đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

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Các đơn vị báo cáo với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về công tác chuẩn bị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Phi Long

Chương trình tổng duyệt được triển khai theo kịch bản với đầy đủ các nghi thức: thỉnh chuông, dâng hoa, chào cờ, dâng hương viếng các liệt sĩ, đọc điếu văn, mặc niệm và thực hành nghi thức truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ.

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Ảnh: Phi Long

Lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đã kiểm tra, rà soát từng phần việc, từ công tác tổ chức, điều hành nghi lễ, đội hình quân sự đến việc bố trí đại biểu, lực lượng phục vụ và bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực nghĩa trang.

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Quang cảnh nơi diễn ra nghi thức an táng hài cốt các liệt sĩ. Ảnh: Phi Long

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình tổng duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát kỹ từng phần việc, phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức; bảo đảm các nghi thức diễn ra trang trọng, thành kính, chu đáo, an toàn và đúng kế hoạch.

Qua đó, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

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Lực lượng quân đội thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Phi Long

Theo kế hoạch, sáng 17-11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại xã Ia Boòng trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ truyền hình trực tiếp buổi lễ trên kênh truyền hình GTV và các nền tảng mạng xã hội của đơn vị.

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