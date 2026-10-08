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Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Xã Tuy Phước Đông tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ

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XUÂN THỨC
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(GLO)- Sáng 8-10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phước Thắng, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt một liệt sĩ vừa được tìm thấy trên địa bàn.

Hài cốt liệt sĩ được quy tập trong quá trình thực hiện Kế hoạch của UBND xã Tuy Phước Đông về triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đội Quy tập tìm kiếm K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy Phước Đông tổ chức tìm kiếm, cất bốc.

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Xã Tuy Phước Đông tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Xuân Thức

Theo thông tin từ ông Trần Văn Thọ (SN 1954, trú tại thôn Bình Thành, xã Tuy Phước Đông), năm 1976, trong lúc đào mương dẫn nước trong vườn, ông phát hiện một số đoạn xương cùng nhiều di vật. Nghi là hài cốt liệt sĩ, ông đã lấp lại vị trí và không báo cho cơ quan chức năng.

Ngày 1-10-2026, khi biết Đội K52 đang tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, ông Thọ đã cung cấp thông tin về vị trí nơi từng phát hiện các phần xương và di vật.

Tiếp nhận nguồn tin, Đội K52 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy Phước Đông tiến hành xác minh, thu thập thông tin và tổ chức tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập một hài cốt liệt sĩ gồm nhiều phần xương và răng.

Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng phát hiện một số di vật gồm: một đôi bông tai bằng vàng, một chiếc dép cao su, một lọ thuốc insulin, hai ống thuốc, một chiếc gương hình tròn và một số mảnh vải quần áo màu xanh đen.

Sau khi quy tập, cơ quan chức năng đã lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ công tác giám định, xác minh và xác định danh tính liệt sĩ.

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