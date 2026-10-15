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Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom

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TRẦN THÚY
HUY BẮC
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(GLO)- Chiều 15-10, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực rẫy điều của ông Siu Pích (làng Bi, xã Ia Dom) và phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này lên 6.

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Đội K52 tìm thấy thêm 2 hài cốt liệt sĩ vào ngày 15-10-2026 tại làng Bi, xã Ia Dom. Ảnh: Huy Bắc

Trước đó, từ tin báo của người dân, Đội K52 phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Dom tổ chức khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại làng Bi.

Đến ngày 5-10, đơn vị phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật, trong đó có tấm bia nhôm (chưa xác định được thông tin).

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Tấm bia sau khi được xử lý vào ngày 14-10. Ảnh: Huy Bắc

Ngày 14-10, sau khi xử lý các vết hoen gỉ trên tấm bia nhôm, cơ quan chức năng xác định được nội dung khắc trên bia: “LIỆT SỸ - NGUYỄN THANH TRÌ - HY SINH 18/5/70”; qua đó xác minh được thông tin liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai đề nghị các cựu chiến binh, đồng đội, cơ quan, đơn vị và nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì và thân nhân, phục vụ công tác xác minh danh tính.

Thông tin gửi về: Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai (số 37 Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai); số điện thoại: 0963.797.224 (Thiếu tá Nguyễn Thanh Tú) hoặc 0972.045.656 (Trung tá Nguyễn Trung Tín) để tìm người thân và gia đình Liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì.

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