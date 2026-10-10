Không còn phải về quê liệt sĩ để lấy mẫu ADN: Thân nhân cần làm gì?

(GLO)- Từ tháng 10-2026, Bộ Công an dự kiến tổ chức thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính theo nơi cư trú, thay vì yêu cầu về địa phương quản lý hồ sơ. Gia đình cần chuẩn bị thông tin gì, liên hệ cơ quan nào để góp phần tìm lại người thân?

Việc tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ ADN đang được đẩy mạnh trên cả nước, mở ra thêm hy vọng cho hàng nghìn gia đình có người thân hy sinh nhưng chưa tìm được hài cốt hoặc chưa xác định được danh tính.

Đại tá Trần Hồng Phú - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thông tin về quy trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Ảnh: Bộ Công an/VOV

Thông tin tại cuộc trao đổi về kết quả triển khai cao điểm thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, Đại tá Trần Hồng Phú - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, từ tháng 10-2026, Bộ Công an dự kiến điều chỉnh quy trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN theo hướng thuận tiện hơn, giúp thân nhân đang sinh sống xa không còn phải trở về địa phương - nơi quản lý hồ sơ liệt sĩ để thực hiện việc lấy mẫu.

Việc thu mẫu ADN sẽ được tổ chức theo nơi cư trú của thân nhân. Khi kế hoạch và lịch thu mẫu được triển khai, Công an cấp xã nơi thân nhân đang sinh sống sẽ gửi giấy mời, thông báo cụ thể thời gian và địa điểm để người dân đến cung cấp mẫu sinh phẩm.

Thay đổi này đặc biệt có ý nghĩa với những gia đình có thân nhân lớn tuổi, đang sinh sống xa quê hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại. Thay vì phải tốn thời gian, chi phí trở về địa phương nơi quản lý hồ sơ liệt sĩ, người dân có thể thực hiện việc lấy mẫu tại nơi cư trú theo hướng dẫn của cơ quan Công an.

Để tham gia chương trình, thân nhân nên chủ động liên hệ Công an cấp xã nơi cư trú, cung cấp thông tin về liệt sĩ và mối quan hệ huyết thống trong gia đình để được hướng dẫn rà soát, cập nhật dữ liệu.

Theo hướng dẫn của Bộ Công an, người dân có thể chuẩn bị các giấy tờ liên quan như Bằng Tổ quốc ghi công, quyết định hưởng trợ cấp liệt sĩ và những tài liệu hiện có về liệt sĩ, thân nhân để phục vụ việc xác minh thông tin.

Việc lấy mẫu cần bảo đảm xác định đúng mối quan hệ huyết thống giữa người cung cấp mẫu và liệt sĩ. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, việc lựa chọn thân nhân phù hợp phụ thuộc vào phương pháp xét nghiệm ADN có thể áp dụng.

Thu nhận mẫu ADN của Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Long An cũ). Ảnh: Báo CA TP. HCM

Vì vậy, người dân nên cung cấp đầy đủ thông tin về những người thân trong gia đình theo hướng dẫn của cán bộ tiếp nhận, thay vì tự xác định người lấy mẫu.

Bên cạnh đó, thân nhân có thể sử dụng ứng dụng VNeID để tra cứu, cung cấp thông tin liên quan đến liệt sĩ theo các tính năng được triển khai. Đây là một kênh hỗ trợ cơ quan chức năng rà soát dữ liệu, kết nối thông tin giữa liệt sĩ và thân nhân, phục vụ quá trình xác minh, đối sánh ADN.

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay, Bộ Công an đã thu nhận 265.765 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 106,3% kế hoạch đề ra. Trong đó, 93.175 mẫu đã được phân tích ADN và 90.021 kết quả được cập nhật vào cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh.