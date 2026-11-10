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Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Gia Lai: Đội K52 quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Thông tin từ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết, ngày 9-11, Đội K52 (Phòng Chính trị) đã tìm kiếm, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom và phường An Nhơn Bắc.

Tại làng Bi (xã Ia Dom), từ nguồn tin do ông Siu Bích (SN 1952) cung cấp, Đội K52 phối hợp với địa phương tổ chức tìm kiếm từ ngày 5-10. Sau khi quy tập được 21 hài cốt liệt sĩ, đơn vị tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm và đến chiều 9-11 phát hiện, quy tập thêm hài cốt liệt sĩ thứ 22.

Hài cốt được tìm thấy gồm răng và các mảnh xương đã vỡ vụn; di vật có mảnh tăng bị cháy và nhiều đinh sắt đã rỉ sét. Đội K52 đã lấy 2 chiếc răng làm mẫu sinh phẩm phục vụ công tác xác định danh tính.

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Đội K52 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tổ dân phố Lộc Thuận (phường An Nhơn Bắc). Ảnh: Hồng Phúc

Cùng ngày, từ thông tin do ông Bùi Bá Nghiệp (SN 1957, ở tổ dân phố Lộc Thuận) cung cấp, Đội K52 phối hợp với Ban CHQS phường An Nhơn Bắc tổ chức xác minh, tìm kiếm và quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực xóm Đông chùa (tổ dân phố Lộc Thuận).

Hài cốt được tìm thấy gồm xương sọ, xương ống, đốt sống và một số mảnh xương khác; di vật gồm tăng và võng dù bộ đội. Đơn vị đã lấy 2 đoạn xương đùi làm mẫu sinh phẩm.

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