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Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Quân đoàn 34 xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại khu vực Chư Păh và Đắk Pék

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Chiều 9-10, Quân đoàn 34 tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ tại khu vực Chư Păh (tỉnh Gia Lai) và Đắk Pék (tỉnh Quảng Ngãi), nhằm thu thập, đối chiếu thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó Chính ủy Quân đoàn 34 chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo còn có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, tỉnh Quảng Ngãi, đại diện các địa phương cùng một số cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

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Quân đoàn 34 xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại khu vực Chư Păh và Đắk Pék. Ảnh: N.T

Theo báo cáo đề dẫn của Quân đoàn 34, trên cơ sở danh sách 9 thông tin về mộ liệt sĩ do Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cung cấp, cơ quan chuyên môn của đơn vị đã nghiên cứu, rà soát và lựa chọn 2 hồ sơ liên quan đến khu vực Chư Păh và Đắk Pék để tổ chức hội thảo xác minh.

Theo thông tin từ các nhân chứng, đây là những địa bàn có nhiều liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, trong đó có cán bộ, chiến sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân đoàn 34.

Hội thảo là dịp để các cơ quan chuyên môn tiếp nhận thêm thông tin từ những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu, công tác tại các địa bàn nói trên. Những thông tin về trận đánh, nơi đóng quân, địa điểm chôn cất liệt sĩ và các dấu mốc địa hình có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định khu vực cần tìm kiếm, phục vụ công tác xác minh thực địa.

Tại hội thảo, các đại biểu trình bày 7 tham luận, tập trung làm rõ những thông tin liên quan đến các phần mộ liệt sĩ tại khu vực Chư Păh và Đắk Pék trong thời kỳ chiến tranh. Các đại biểu cũng cung cấp tọa độ, địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ, giúp cơ quan chức năng có thêm căn cứ để tiếp tục rà soát, đối chiếu thông tin và xác định khu vực tìm kiếm.

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Hội thảo là dịp để các cơ quan chuyên môn tiếp nhận thêm thông tin từ những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại Chư Păh và Đắk Pék. Ảnh: N.T

Những thông tin được trao đổi tại hội thảo góp phần bổ sung căn cứ phục vụ quá trình xác minh, nhất là đối với các trường hợp cần làm rõ vị trí phần mộ và địa điểm có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp kiểm tra, xác minh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long cảm ơn các đại biểu, đặc biệt là các cựu chiến binh đã tham dự và cung cấp những thông tin về các địa điểm nghi có mộ liệt sĩ tại khu vực Chư Păh và Đắk Pék.

Phó Chính ủy Quân đoàn 34 mong muốn các đại biểu tiếp tục cung cấp thông tin để đơn vị phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương xác minh những trường hợp chưa rõ danh tính, vị trí phần mộ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

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