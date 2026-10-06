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Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch:

Khai thác hiệu quả nguồn tin, kết luận chặt chẽ địa bàn tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Chiều 5-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh chủ trì buổi làm việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

Báo cáo tại buổi làm việc ghi nhận: Qua gần 6 tháng triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, Ban Chỉ đạo đã quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu khai thác hiệu quả nguồn tin, kết luận chặt chẽ địa bàn tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: H.P

Bộ CHQS tỉnh - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đúng quy định, tiến độ.

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Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS tỉnh thông tin về kết quả triển khai chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn tỉnh. Ảnh: H.P

Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai lấy mẫu tại 113 nghĩa trang liệt sĩ, với 12.057 phần mộ. Trong đó, 7.865 mẫu đủ điều kiện giám định ADN, đạt 65,23%. Đến ngày 21-9, toàn bộ số mẫu này đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội qua 5 đợt. Từ ngày 1-11-2025 đến nay, lực lượng chức năng của Bộ CHQS tỉnh đã quy tập được 63 HCLS, gồm 40 HCLS trong nước và 23 HCLS ngoài nước.

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Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: H.P

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các lực lượng tiếp tục rà soát, khai thác hiệu quả các nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; nơi nào có thông tin thì khẩn trương xác minh, tổ chức tìm kiếm, quy tập và kết luận chặt chẽ địa bàn đến đó. Đồng thời, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, quản lý thông tin mộ liệt sĩ khoa học, chính xác, hạn chế bỏ sót, trùng lặp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tiếp tục liên hệ với Viện Pháp y Quân đội và Vùng 4 Hải quân để theo dõi kết quả xét nghiệm ADN đối với liệt sĩ Đỗ Văn Khôi (Trần Văn Khôi), hy sinh tại Trường Sa, đồng thời hoàn thiện hồ sơ công nhận liệt sĩ theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu công tác tuyên truyền cần được triển khai có trọng tâm, theo từng nhóm chủ đề, nhằm mở rộng tiếp nhận, khai thác các nguồn tin phục vụ tìm kiếm HCLS. Đối với các HCLS được quy tập tại xã Ia Boòng, Bình Hiệp và Tuy Phước Đông, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan cần chuẩn bị chu đáo, tổ chức lễ truy điệu, an táng trang trọng, thể hiện sự tri ân đối với các liệt sĩ.

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