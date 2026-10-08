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Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Đội K52 quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết, qua quá trình khảo sát, tìm kiếm tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia, Đội K52 đã quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ.

Cụ thể, từ ngày 30-9 đến 6-10, Đội K52 tổ chức lực lượng, phương tiện khảo sát, xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại các tỉnh Rattanakiri, Stung Treng và Preah Vihear (Vương quốc Campuchia).

Tại tỉnh Rattanakiri, Đội K52 quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ từ nguồn tin do ông Sêu Soen (52 tuổi, trú làng Lâm, xã Bọ Nhầy, huyện Oyadav) cung cấp. Theo lời kể của cha ông Soen trước khi qua đời, giai đoạn 1966-1969, ông từng tham gia chiến đấu cùng bộ đội Việt Nam và tham gia chôn cất một số bộ đội Việt Nam hy sinh do trúng bom tại khu vực suối Ia Chut, cách làng Lâm cũ khoảng 4,5 km về phía Đông.

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Đội K52 quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia. Ảnh: Xuân Toản

Tại tỉnh Stung Treng, từ thông tin của ông Chư Khăm La (50 tuổi, Trưởng thôn Tịa Tiêm, xã Sontepheap, huyện Siêm Pang), lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ. Ông La cho biết: Khoảng năm 2006, trong lúc đi làm rẫy, ông phát hiện một số ụ đất có hình dạng giống ngôi mộ, cách bờ sông Sê Kông khoảng 200 m về phía Đông; phía trên các ụ đất có hai tấm sắt được cắt từ thùng phuy đã rỉ sét.

Tại tỉnh Preah Vihear, Đội K52 quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ từ nguồn tin do ông Sa Rôn (59 tuổi, trú làng Đoong Pholat, xã Chhep Pi, huyện Chhep) cung cấp. Trong quá trình cày xới đất trồng lúa, ông Sa Rôn phát hiện một số mảnh xương và tăng màu xanh nghi là của bộ đội Việt Nam nên đã báo cho Đội K52.

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