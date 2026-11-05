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Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Krong

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 5-11, thông tin từ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết, Đội K52 vừa tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực gần suối Pnăm, thuộc làng Tăng Lăng (xã Krong).

Trước đó, từ nguồn tin do ông Đinh Bưh (SN 1949, ở làng Tăng Lăng, xã Krong) cung cấp về một ngôi mộ liệt sĩ được chôn cất gần suối Pnăm vào khoảng năm 1968, Đội K52 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ban CHQS xã Krong tiến hành xác minh thực địa.

Ông Đinh Bol - chủ khu đất có thông tin về ngôi mộ cho biết, khi đến khai hoang năm 1975, ông phát hiện một ngôi mộ gần đường mòn dẫn vào khu căn cứ cũ và giữ nguyên vị trí trong quá trình canh tác.

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Bộ CHQS tỉnh Gia Lai quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Krong. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Từ ngày 3 đến 4-11, Đội K52 tổ chức đào tìm kiếm tại khu vực trên. Đến trưa 4-11, đơn vị tìm thấy và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ, gồm một số đoạn xương tay, chân, xương sọ, răng và nhiều mảnh xương vụn. Vị trí quy tập nằm gần suối Pnăm, cách mép đường liên thôn làng Tăng Lăng khoảng 1 m.

Các di vật được tìm thấy gồm mảnh tăng, mảnh áo mưa, vải dù, dây cao su và 1 cúc áo. Đội K52 cũng thu thập mẫu sinh phẩm từ hài cốt phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

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