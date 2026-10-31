Quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Ia Dom và An Nhơn Bắc

(GLO)- Thông tin từ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: Trong 2 ngày (30 và 31-10), Đội K52 phối hợp với các đơn vị liên quan tìm kiếm, quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ (HCLS), gồm 3 HCLS tại làng Bi (xã Ia Dom) và 2 HCLS tại xóm Đông Chùa, tổ dân phố Lộc Thuận (phường An Nhơn Bắc).

Tại xã Ia Dom, trên cơ sở thông tin do ông Siu Bích (SN 1952, trú làng Bi) cung cấp, Đội K52 đã tiến hành tìm kiếm và quy tập được 19 HCLS từ ngày 5 đến 31-10.

Đội K52 tìm kiếm, quy tập HCLS tại xóm Đông Chùa, tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Tại phường An Nhơn Bắc, từ thông tin do ông Bùi Bá Nghiệp (SN 1957, trú tại địa phương) cung cấp, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, khảo sát và tìm kiếm tại khu vườn gia đình ông. Ngày 29-10, Đội K52 đã quy tập được 5 HCLS và ngày 30-10 quy tập thêm 2 HCLS.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS tỉnh Gia Lai, từ ngày 1-11-2025 đến 31-10-2026, các lực lượng đã quy tập được 102 HCLS, gồm 74 HCLS trong nước và 28 HCLS tại Campuchia.