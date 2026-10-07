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Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Từ nguồn tin người dân, Đội K52 phát hiện dấu tích hào công sự tại Tuy Phước Đông

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Đến ngày 7-10, Đội K52 (thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đang tiếp tục khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thôn Bình Thành (xã Tuy Phước Đông). Từ nguồn tin người dân cung cấp, lực lượng chức năng đã phát hiện dấu tích hào công sự tại khu vực tìm kiếm.

Ông Lâm Đoài (75 tuổi, trú thôn Bình Thành) cho biết, khi về sinh sống tại khu vực này từ năm 1975, ông từng nghe người dân kể về một số chiến sĩ cách mạng hy sinh trong hầm công sự gần khu dân cư.

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Ông Lâm Đoài (75 tuổi, trú thôn Bình Thành, xã Tuy Phước Đông) kể lại những thông tin về khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ mà ông ghi nhớ từ nhiều năm trước. Ảnh: H.P

Theo lời ông Đoài, bà Hà Thị Ngào- người từng sống gần khu vực trên kể lại, trước kia nơi đây là địa bàn hoạt động cách mạng. Khoảng năm 1962, trong một đợt địch càn quét khu vực Núi Bà và vùng lân cận, có 3-4 chiến sĩ làm nhiệm vụ cơ khí chạy vào hầm trú ẩn. Khi phát hiện, địch đã ném lựu đạn xuống hầm khiến các chiến sĩ hy sinh.

Ông Đoài nhớ lại: “Sau ngày giải phóng, tôi về đây định cư. Khi đó khu vực này còn rất hoang vắng, cỏ tranh mọc dày. Trong quá trình khai hoang, người dân thường xuyên bắt gặp vỏ đạn và nhiều dấu tích chiến tranh còn sót lại”.

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Chiến sĩ đội K52 cật lực đào tìm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực có nguồn tin do người dân cung cấp. Ảnh: H.P

Ngoài nguồn tin trên, ông Đoài còn cung cấp thêm một manh mối khác. Vào những năm 1980, trong lúc đào mương dẫn nước phục vụ sản xuất, ông từng phát hiện một phần xương sọ người. Sau đó, ông lấp lại và ghi nhớ vị trí.

Từ những thông tin do ông Đoài cung cấp, Đội K52 đã tổ chức khảo sát, đào tìm tại khu vực được chỉ dẫn. Quá trình tìm kiếm bước đầu phát hiện dấu tích hào công sự, song chưa tìm thấy hài cốt liệt sĩ.

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Quá trình tìm kiếm bước đầu phát hiện dấu tích hào công sự, song chưa tìm thấy hài cốt liệt sĩ. Ảnh: H.P

Theo đại diện Đội K52, cách khu vực đang tổ chức tìm kiếm khoảng 200 m về phía Tây từng có địa điểm điều trị thương binh, được người dân địa phương gọi là bệnh xá dã chiến. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm, địa hình đã thay đổi đáng kể, gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh và tìm kiếm.

Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi, rà soát thêm các nguồn tin, nhân chứng liên quan để xác định chính xác vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, cũng tại thôn Bình Thành, từ nguồn tin của ông Trần Văn Thọ (72 tuổi), Đội K52 đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như dép cao su, lọ thuốc, gương tròn, mảnh vải quần áo và đôi bông tai bằng vàng.

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