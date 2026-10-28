Quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom

(GLO)- Ngày 28-10, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết, Đội K52 (Phòng Chính trị) phối hợp với các đơn vị liên quan đã tìm kiếm, quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại làng Bi (xã Ia Dom), nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực này từ ngày 5-10 đến nay lên 16 hài cốt liệt sĩ.

Đội K52 cùng các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Trước đó, trong quá trình làm vườn, ông Siu Bích (SN 1952, ở làng Bi) phát hiện nhiều nấm mộ đất nghi là mộ bộ đội nên báo cho Ban CHQS xã Ia Dom và Đội K52. Qua khảo sát, xác minh, nhận thấy nguồn tin có cơ sở, Đội K52 đã tổ chức tìm kiếm từ ngày 5-10 và quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ.

Từ ngày 5-10 đến nay, các lực lượng đã quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, ngày 27-10, Đội K52 phối hợp với Ban CHQS xã Ia Dom, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật.

Cả 4 hài cốt liệt sĩ mới quy tập đều chưa xác định được danh tính. Đội K52 đã thu nhận mẫu sinh phẩm phục vụ giám định, xác định danh tính liệt sĩ.