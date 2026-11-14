Gia Lai: Từ thông tin người dân, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Thông tin từ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: Ngày 13-11, Đội K52 (Phòng Chính trị) tổ chức tìm kiếm, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Cát Tiến và xã Ia Dom.

Tại xã Cát Tiến, từ thông tin do ông Huỳnh Sáu (ở thôn Thái Phi) cung cấp. Theo ông Sáu, năm 2011, trong lúc đi săn tại khu vực hang đá Hòn Vọng Phu thuộc dãy Núi Bà, ông cùng một số người dân phát hiện một bộ hài cốt trong hang. Sau đó, mọi người đưa hài cốt về an táng tại khu vực gò cây Gáo dưới chân núi.

Đội K52 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hồng Phúc

Từ thông tin trên, chiều 13-11, Đội K52 phối hợp với Ban CHQS xã Cát Tiến tổ chức xác minh, khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực chân núi Bà, thôn Thái Phi. Hài cốt đã phân hủy nặng, còn một số xương tay, chân, xương sọ, xương hàm, răng và các mảnh xương vụn. Di vật tìm thấy gồm tăng bộ đội, gương tròn, lọ dầu gió, cúc áo, bật lửa đá và muỗng nhựa.

Cùng ngày, tại làng Bi (xã Ia Dom), Đội K52 tiếp tục quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại khu vực này lên 25.

Đội K52 đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm từ 2 hài cốt liệt sĩ để phục vụ công tác xác định danh tính.